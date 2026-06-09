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FOTOS | Així va anar la primera jornada del Tour Català d'handbol platja a Sabadell

L'OAR Gràcia va acollir l'inici de la competició aquest cap de setmana

  • Les instal·lacions del carrer de Boccaccio van tornar a acollir el millor handbol platja de Catalunya -
Publicat el 09 de juny de 2026 a les 11:45

L’OAR Gràcia ha organitzat aquest cap de setmana la primera jornada del Tour Català d’handbol platja a les seves instal·lacions del carrer de Boccaccio. La competició, en la seva vuitena edició, ha aplegat 67 equips, masculins i femenins, des de la categoria d’aleví fins al sènior. El club gracienc, com a amfitrió, ha comptat amb dos representants en una jornada marcada per l'ambient familiar i festiu.

Els guanyadors en categoria sènior van ser l'Avannubo Handbol Platja Granollers que es va imposar a l'Aston Biar Sant Joan Despí Rosa per un doble 24-18 en un torneig femení en què el Bay Bandits HCSB va completar el podi. En el masculí, el Mubak BHB va aconseguir el títol després de superar el Nottingham Miedo HPG per 22-27 i 24-32 en la gran final. L'Spit Arhs Team va ser tercer.

  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
  • La primera jornada del Tour Català d`handbol platja, a Sabadell
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