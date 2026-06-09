ARA A PORTADA
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El 'par mínimo' i la cerca dels detectors anticòpia, protagonistes del primer examen de la Selectivitat a Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Més de 1.300 estudiants de Sabadell cridats a la Selectivitat 2026: on s'examinen i en quins horaris? Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Un municipi vallesà lidera el rànquing català dels llocs amb més població amb estudis superiors Marc Béjar Permanyer
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Ferran Costa: "Tot és qüestió de sentir el que fas i aquest equip és la meva vida" Marc Segarra Rodríguez
FOTOS | Així va anar la primera jornada del Tour Català d'handbol platja a Sabadell
L'OAR Gràcia va acollir l'inici de la competició aquest cap de setmana