Jesús Oviedo guanya la Copa del Rei de carabina en tres posicions

'Chus' Oviedo ha recuperat el somriure. Després d'un inici de temporada complicat, el badienc ha recuperat les sensacions i també els resultats. Aquest cap de setmana, a Las Gabias (Granada), Oviedo es va proclamar campió de la Copa del Rei de carabina en tres posicions des de cinquanta metres, una disciplina que practica des de fa poc temps. "Les sensacions són molt bones pel poc temps que porto practicant. És tot just la segona competició que faig i la veritat és que he agafat nivell ràpid. Penso que estic competint molt bé contra gent que té molts anys d'experiència. Em sorprèn cap a bé i em fa veure que pot ser una bona categoria per mi", afirma.

A terres andaluses, el del Club Tir va aconseguir el primer lloc per davant del català Raúl García Andújar i el lleonès Roberto Martín. També va competir el diumenge a la categoria de carabina estesa, una disciplina de precisió i rapidesa en què s'han de fer seixanta tirs des de 50 metres en cinquanta minuts. Malgrat que competia contra tiradors de gran experiència, Oviedo va aconseguir un meritori onzè lloc. "Estic content perquè he avançat molt en aquesta posició. Al principi em costava més per la posició del cos, però a poc a poc vaig avançant. Em vaig quedar a quatre punts del podi. M'agrada veure que hi ha competitivitat. Tot i haver millorat encara em queda camí per aconseguir resultats importants. És una empenta per continuar entrenant i millorant".

Ara, el badienc es troba descansant i aprofitant per estudiar pels exàmens de la universitat. Els pròxims reptes competitius seran a finals de mes. "El 30 de maig i 1 de juny estaré en una competició a Mollet. Entrenaré l'aire comprimit i també les tres posicions perquè la intenció és competir en les dues modalitats. Encara que ara m'aturi tindré cert avantatge perquè tenim concentració amb la selecció estatal la setmana anterior i crec que m'ajudarà a arribar amb un bon nivell. A més, és una competició a prop de casa i em fa il·lusió veure familiars, amics i també els companys i el president del Club Tir Sabadell, que sempre m'ajuden i em donen molt suport", apunta.