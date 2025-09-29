El KEIO CN Sabadell, subcampió de la Copa Catalunya

Nova temporada, i mateixa història en el primer títol en joc. El KEIO CN Sabadell va caure davant de l'Atlètic Barceloneta en la final de la Copa Catalunya (17-10) a la piscina Sant Jordi. Els de Quim Colet van estar dins el partit fins al descans amb el 7-6, però els mariners van accelerar al canvi de porteria per mantenir, de moment, la seva tirania en les competicions nacionals.
Va començar manant d'inici el conjunt barceloní amb dianes de Bernat Sanahuja i Alex Bustos en els primers instants. La resposta sabadellenca va arribar en superioritat a través de Fede Panerai i Alberto Barroso va igualar de penal. També des dels cinc metres, Sanahuja i Sergi Cabanas van anotar i, sobre la botzina, l'hongarès Gergely Burián va fer el 4-3 al final del quart. En el segon, l'intercanvi de cops va continuar. Al mínim avantatge del Barceloneta arribava la resposta del Club. Kosta Averka, Barroso i un nou penal transformat per Cabanas van contrarestar els gols de Vince Vigvari i Sanahuja abans que el mateix Vigvari fes el 7-6 al canvi de porteria.
A partir d'aleshores, canvi de dinàmica amb un parcial desastrós. Vigvari, amb dues dianes, Sanahuja i Burián van protagonitzar un parcial de 4-0 a la represa per deixar el duel pràcticament sentenciat. Jack Larsen i Panerai van tancar el període amb el 12-8. Va aguantar la diferència fins a l'equador de l'últim quart el conjunt de Quim Colet, però en el tram final, amb tot decidit els barcelonins van fer sang fins a tancar el partit amb el 17-10 definitiu. El pròxim diumenge, en el mateix escenari, la final de la Supercopa d'Espanya amb els mateixos protagonistes i... diferent desenllaç?