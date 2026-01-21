La FCF i l'Associació Contra el Càncer a Catalunya signen un conveni de col·laboració

La Federació Catalana de Futbol, presidida pel sabadellenc Joan Soteras, i l’Associació Contra el Càncer a Catalunya han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de sumar esforços en la prevenció del càncer, la promoció d’hàbits de vida saludables i la detecció precoç, aprofitant el paper del futbol com a gran eina de sensibilització social i comunitària. L’acord estableix un marc estable i flexible de col·laboració que permetrà desenvolupar accions conjuntes de conscienciació, campanyes informatives, activitats educatives i iniciatives de sensibilització adreçades a clubs, esportistes, famílies i aficions del futbol català. Les accions concretes es definiran mitjançant acords específics en funció dels objectius i del calendari de cada iniciativa.
Un dels eixos del conveni, segons afirmen des de les entitats, és la difusió de missatges de salut i prevenció aprofitant el gran altaveu que suposa un esport massificat com és el futbol. Amb l'objectiu de fomentar estils de vida saludables relacionats amb la pràctica regular d’activitat física, una alimentació equilibrada, la reducció de conductes de risc i la importància de la detecció precoç. El futbol, amb una implantació transversal al territori i una gran capacitat d’arribar a totes les edats i col·lectius, esdevé un canal clau per normalitzar la conversa sobre salut, generar consciència i promoure canvis positius d’estil de vida, tant dins com fora dels terrenys de joc.
En paraules del Dr. Laureano Molins, representant autonòmic de l’Associació Contra el Càncer a Catalunya: “Aquest conveni amb la FCF ens permet fer un pas endavant molt important en la nostra missió de prevenir el càncer i promoure hàbits de vida saludables. El futbol és un espai de referència social, educatiu i comunitari, amb una capacitat única per arribar a milers de persones de totes les edats i generar consciència al voltant de la salut. Parlar de salut des del futbol és parlar de futur, de comunitat i de responsabilitat compartida.”
D’altra banda, el president de la Federació, Joan Soteras, es mostra orgullós d’un conveni que inclou el futbol dins la prevenció del càncer i els hàbits de vida saludables. “Per a la FCF és molt important aquesta signatura ja que el futbol no és només un esport, sinó que també inculca valors i hàbits saludables. Per aquest motiu, també ens unim a la iniciativa Braçalets d’Esperança, on animem a tot el futbol i futbol sala català a lluir un braçalet verd per ajudar a difondre el missatge’’. La iniciativa dels braçalets és un gest col·lectiu de suport i solidaritat amb les persones amb càncer, les seves famílies i els professionals que les acompanyen. Més enllà d’un símbol, la iniciativa vol posar el focus en la humanització del càncer, reivindicant una atenció més propera, digna i centrada en les persones. El cap de setmana del 31 de gener i 1 de febrer els clubs, equips, àrbitres, esportistes, entrenadors i aficionats del futbol i futbol sala estan emplaçats a portar els braçalets com a mostra de solidaritat.