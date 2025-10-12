Primera victòria de la temporada del FS Sabadell Femení a Segona Nacional

La primera al sac per al FS Sabadell Femení. A la quarta jornada ha aconseguit estrenar el caseller de victòries el conjunt arlequinat en un desplaçament llarg, però que ha valgut la pena. L'equip entrenat per Xavi Muñoz, amb aquest balsàmic triomf, se situa tretzè a la taula amb tres punts.
L'expedició sabadellenca, que ha sortit de la ciutat en autocar a les 3 de la matinada, ha rebut un cop dur en els primers instants del duel. Olatz Oneca ha avançat les locals en el minut tres de joc. A l'equador, Anna Comas ha igualat, però la resposta navarresa ha estat immediata amb un gol en pròpia porteria. Amb el 2-1 s'ha arribat al descans.
Al segon temps, ha sortit molt bé el FS Sabadell que ha capgirat el marcador en pocs minuts. Maria Recio ha fet el segon gol arlequinat i, en els minuts posteriors, Gemma Font ha posat per davant a les visitants. En el tram final, ha buscat la reacció a la desesperada el Lacturale que ha sortit de cinc, però les sabadellenques han aguantat el marcador i, en els últims instants, Recio ha fet el quart. Encara ha tingut temps l'equip local de tornar a ajustar el resultat a través de Victoria Rangel, però ja no hi ha hagut temps a la sorpresa. Primera victòria d'un FSSF que s'estrena a Segona Nacional. La pròxima jornada, rebran l'Hispania Yecla, catorzè amb els mateixos punts.