L'OAR masculí es queda a mig camí de la remuntada i empata davant del Palautordera

Primers punts de la temporada que deixa escapar l'equip masculí de l'OAR al Boccaccio Arena. Els de Pere Ayats van empatar davant del Palautordera (35-35) en un partit boig i ple d'alternatives. Fins a l'últim segon, de fet, es va poder endur el triomf qualsevol dels dos equips en un enfrontament frenètic.
D'inici, va sortir molt fort el conjunt visitant amb un parcial de 0-5 en els primers compassos. El primer gol gracienc va ser obra d'Arnau Escayola passats els set minuts i amb un temps mort d'Ayats entremig. Va ser l'inici d'un 5-1 en quatre minuts dels blanc-i-verds que van tornar a ajustar el marcador. A l'equador, van anar mantenint la renda els del Vallès Oriental que van aconseguir un avantatge d'entre un i tres gols que van poder ampliar just abans del descans, amb el 16-19, quan Marc Pérez va ser providencial sota pals aturant un penal.
Al segon temps, es va complicar encara més el partit per a l'OAR. Després d'uns primers minuts d'intercanvi de cops, el Palautordera va tornar a aprofitar els dubtes dels locals per ampliar la renda, arribant a distanciar-se de fins a set gols (22-29) i obligant Pere Ayats a demanar un nou temps mort prop de l'equador. Un bon parcial va fer que la lluita pels punts continués viva, però els visitants no van defallir en cap moment, fins al tram final, quan la pista del Boccaccio va començar a fer baixada. Pérez, amb una gran intervenció, va donar ales als graciencs que a través de Dani Peiró es van situar a un gol a tres minuts pel final.
El desenllaç va ser frenètic. Peiró i Jordi Manero van signar els gols d'un parcial de 2-0 que va igualar forces per primer cop des del 0-0 inicial. El Palautordera es va tornar a avançar, però en la jugada posterior, Peiró va fer el 35-35. L'equip visitant va gaudir d'un últim atac frustrat i, en la recuperació, l'OAR va tenir la calma suficient per trobar una situació favorable per a Marc Ferrer, que des de l'extrem esquerrà va enviar el seu llançament al travesser en, literalment, l'últim segon abans de la botzina. Repartiment de punts en un partidàs d'handbol. Els graciencs cauen fins a la desena posició abans de visitar el Sant Joan.
Tercer triomf, amb remuntada inclosa
El femení, per la seva banda, va viure un partit similar en dinàmica al del masculí, però amb un desenllaç molt millor. Les de Pol Ibáñez es van imposar al Levante Marni per 26-28. Les valencianes, que també havien guanyat tots els partits fins ara, van sortir millor i es van posar per davant ja en els primers compassos. Passat l'equador van accelerar i van arribar a agafar uns set gols d'avantatge, que van mantenir fins al descans (17-10).
A la represa, va ajustar i intensificar la defensa Ibáñez i, a poc a poc, les gracienques es van anar acostant. A deu pel final, les locals només guanyaven d'un gol (22-21). Entre els nervis evidents, les sabadellenques van estar més encertades i van entrar al tram decisiu amb avantatge per primer cop. Els últims compassos, la pilota no va cremar i les gracienques van arribar a agafar una renda de tres gols, fins que Laia Vives, nou gols en el duel, va tancar el triomf amb el 25-28 en l'últim atac gracienc, certificant el tercer triomf en tres jornades d'un OAR que colidera la lliga juntament amb Elche i el filial del Granollers, que serà precisament el pròxim rival al Boccaccio.