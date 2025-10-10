L'OAR Gràcia masculí, a continuar fent-se fort al Boccaccio

Una de les claus per fer una bona temporada és que deixem escapar pocs punts de casa”, avisava Pere Ayats abans de l’inici de la lliga. Després de les victòries davant del Banyoles en l’estrena i de l’Esplugues fa tot just quinze dies, l’OAR Gràcia masculí busca refermar la fortalesa del Boccaccio Arena amb la visita del Palautordera, aquest dissabte a partir de les 18 h.
Aquesta fortalesa com a locals, de moment, està sent contrària en els partits a domicili i és que els graciencs encara no han puntuat com a visitant, això sí, a dues de les pistes més complicades: Sant Cugat i Granollers. Ara, una nova oportunitat de continuar creixent i enganxar-se a la zona alta davant d’un rival que ha guanyat un partit i n’ha perdut tres en l’inici de la Primera Nacional.
D’altra banda, l’equip femení afronta la tercera jornada de Plata amb la visita a una pista, de nou, molt complicada. Les de Pol Ibáñez, després d’un inici de competició somniat amb victòries davant de Sant Vicenç i Sant Joan Despí, visita ara el Levante Marni, aquest diumenge a les 12.30 h.
Les gracienques buscaran tornar a donar un cop sobre la taula davant d’un dels equips que també ha guanyat les dues primeres jornades de lliga, juntament amb Elche i el filial del Granollers. Un triomf sabadellenc confirmaria les aspiracions de zona alta del renovat OAR femení després de l’ascens frustrat de fa uns mesos.