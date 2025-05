L'infantil d'artística del CN Sabadell, a la Copa Comen de Funchal

L'equip sabadellenc ha aconseguit la classificació per a la prestigiosa competició després de proclamar-se campió d'Espanya

Aquest cap de setmana, del 2 al 5 de juny, es disputa a Funchal (Portugal) una nova edició de la Copa Comen de natació artística. L'equip infantil del Natació Sabadell, com a campió d'Espanya, serà el representant estatal en aquesta prestigiosa competició internacional. Davant, tindrà com a competidors equips d'arreu del món representant les seves seleccions, una prova de foc per a un equip que ha demostrat tenir un molt bon nivell aquesta temporada.

L'equip del Club està compost per Judit Gros Molina, Abril Caballero Garcia, Ivet Morral Rubio, Aina Morral Rubio, Carla Hernández Manzano, Carla Garcia Torres, Nerea Borreguero Garcia, Marina Estévez Carenas, Arlet Campos Alcañiz, Berta Cires Riera i Mikel Mercedes Sebastián. El combinat sabadellenc competirà en les proves d'equip lliure, rutina combinada, duo mixt, duo femení, solo masculí i solo femení.

Paral·lelament, a Funchal també competirà la selecció espanyola absoluta. L'equip d'Andrea Fuentes buscarà continuar amb els grans resultats de l'inici del cicle olímpic amb nous èxits, aquesta vegada en l'Europeu a l'illa portuguesa. Entre les convocades per a la cita continental destaca la presència de la ja consolidada nedadora artística del Natació Sabadell, Txell Ferré. La manresana compartirà equip amb Jordi Cáceres, Dennis González, Cristina Arámbula, Marina Polo, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Txell Mas, Alisa Ozhogina, Paula Ramírez, Sara Saldaña, Iris Tió i Blanca Toledano.