Cruel derrota del juvenil del CE Sabadell en la jornada inaugural de Divisió d'Honor

Estrena amb derrota del juvenil arlequinat en el seu retorn a la màxima categoria del futbol estatal formatiu. Els de Juanjo Roldán van signar una gran posada en escena a la ciutat esportiva Antonio Asensio, però van marxar de buit després d'una remuntada del Mallorca. Un primera jornada complicada per puntuar, però en què el Centre d'Esports va deixar bones sensacions en línies generals.
En els primers minuts, el domini va ser clarament sabadellenc. De fet, l'atreviment dels homes de Roldán va sorprendre els balears. El primer avís va ser de Mateu Estela en un llançament de falta que va aturar el porter local. Poc després, Kaua Garcia va tornar a gaudir d'una gran ocasió i en el servei de cantonada de l'acció posterior, el mateix Kaua va avançar els arlequinats amb una rematada que va picar al pal en primera instància, però que en el refús va entrar. Després d'un primer quart d'hora immaculat, els mallorquinistes van donar una passa endavant i, a poc a poc, van començar a apropar-se a l'empat. No obstant això, la igualada no va arribar fins als darrers instants abans del pas per vestidors quan Luis Orejuela, amb un cop de cap creuat, va fer l'1-1 en un altre servei de cantonada.
A la represa, el Mallorca va començar a inclinar el camp, buscant la remuntada, amb domini i sensació de perill, però poques ocasions clares. A quinze pel final del duel, els locals van trobar el camí i va tornar a ser amb la mateixa fórmula que l'empat. Un nou córner va trobar Orejuela al primer pal i el bigolejador balear no va perdonar per capgirar el resultat definitivament. Curiosament, els tres gols del duel van ser des del servei de cantonada. En el tram final va buscar la igualada el Centre d'Esports i també va poder sentenciar el Mallorca, però el marcador ja no es va moure més. Perd el Sabadell que la pròxima jornada s'estrenarà a l'Olímpia davant del Huesca.