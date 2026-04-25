El CE Sabadell, davant d'un nou ‘partit trampa’ per continuar a la caça del líder

Més o menys, durant tres quarts d’hora va ser líder del grup 2 el CE Sabadell, diumenge passat. Els minuts que van passar des que Eneko Aguilar va fer el gol del triomf davant de l’Hércules fins que l’Eldense va capgirar el seu marcador per recuperar la posició de privilegi. Va ser un bon assaig de què trobarem en les dues últimes jornades. De moment, però, el lideratge passa per la província de Màlaga amb un nou 'partit trampa'. El Centre d’Esports visita el Dama de Noche per a enfrontar-se al Marbella, diumenge a les 16 h (en directe a LaLigaPlus, Football Club i Esport3), sabent si pot ser primer o ha de continuar presentant una ferma oposició al conjunt eldenc, que visita l’Antequera, dissabte a la tarda.
"Per mi, els favorits són ells, perquè van primers i han guanyat set partits seguits. Això és una part, l’altra som nosaltres. Pensar o voler que ells perdin no ens farà guanyar el nostre partit. Hem d’aconseguir tants punts com puguem, queden cinc partits i hem d’anar un a un. Hem de viure totes les situacions que es poden donar amb tranquil·litat i naturalitat per trobar la resposta col·lectiva adequada a cadascuna. Apropar-nos a la nostra millor versió en cada escenari i sabent que això és futbol", afirma Ferran Costa.
Després de les dues victòries consecutives, els arlequinats han recuperat la confiança i afronten les últimes cinc finals amb garanties. "Crec que vam fer un clic important després del Betis: no estem en una situació en què hàgim de patir. Ho hem de tenir molt clar. Hem de gaudir i competir fins al final", diu el tècnic. A terres malaguenyes, els de Costa també tindran la primera oportunitat de segellar matemàticament el play-off d'ascens. L'entrenador de Castelldefels no podrà comptar amb Joel Priego, Xavi Moreno, Miguelete, Ton Ripoll i Jan Molina, però recupera a Sergi Segura, que entrarà en convocatòria tres mesos després.
Un equip que frega el descens matemàtic
Al davant estarà un Marbella que frega el descens matemàtic, però que en les últimes setmanes ha aconseguit millorar considerablement la seva competitivitat. De fet, arriben al duel després de guanyar el Nàstic la setmana passada (2-0). "Han demostrat la capacitat que tenen amb grans actuacions, fins i tot contra rivals de la zona alta. Tenen jugadors de bon nivell a la categoria. Com sempre, el més important és com arribem nosaltres i les ganes que tenim de sumar els tres punts en la lluita tan maca en què estem", analitza.
Els de David Cabello ocupen la divuitena posició, amb 31 punts, a nou de la permanència, amb quinze per disputar. A casa, no obstant això, han guanyat tres dels últims cinc duels i han demostrat, en altres places, com el camp de l'Atlético Madrileño, l'Enrique Roca del Real Murcia o a Eivissa, que tenen capacitat per competir contra qualsevol tot i la seva posició a la taula. "Hem de saber jugar tots els micropartits que hi ha dins del mateix partit. L'equip ha crescut molt en això durant la temporada i em dona la seguretat que tindran la serenor per entendre les situacions que ens anem trobant", diu el tècnic.
En el duel de la primera volta, els arlequinats es van imposar amb molta claredat, amb un contundent 5-0 a la Nova Creu Alta precisament en l'estrena de Cabello a la banqueta malaguenya, en substitució de David Movilla. "Sempre ha estat un equip amb molta qualitat. Sí que són més solidaris i compromesos que en la primera volta, amb una versió més col·lectiva. Amb els últims resultats, segur que tenen més confiança. A partir d’aquí, cada partit és un món. Ho lluitarem per poder sumar els punts", apunta Costa.
Tornar a Marbella per primer cop des de l'ascens
Curiosament, serà el primer enfrontament entre tots dos equips a Marbella, però a uns deu quilòmetres del Dama de Noche, el Centre d'Esports va viure una jornada màgica, fa menys de sis anys. Va ser a l'Antonio Lorenzo Cuevas, quan l'equip dirigit aleshores per Antonio Hidalgo va aconseguir l'ascens a Segona després d'imposar-se al Barça B amb els gols d'Aleix Coch i Néstor Querol. La tarda de diumenge, ben segur, no serà tan rodona com aquella del 26 de juliol del 2020, però sí que serà una bona prova per continuar tenint opcions de fer el mateix que va aconseguir aquell equip, pujar a la categoria de plata. El Sabadell, a la caça del líder, en una nova final.