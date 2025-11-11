El KEIO CN Sabadell, a fer saltar la banca per continuar amb opcions a la Champions

Sense marge d'error abans de visitar un dels equips més en forma d'Europa. El KEIO tanca la primera volta de la fase de grups de la Champions a la piscina del CN Marsella aquest dimecres a les 20:30 h. Els de Quim Colet necessiten donar la sorpresa davant del conjunt francès per mantenir vives les opcions de classificació per al top-8 de la màxima competició continental, un repte que sembla cada vegada més impossible després de la derrota en l'estrena contra el Barceloneta (12-16), però especialment per la remuntada del Waspo Hannover (16-14) en el darrer partit de la competició, que va deixar els sabadellencs a la cua del grup i sense haver estrenat el caseller de punts en dues jornades.
Ara, al duel, arribaran també amb l'orgull ferit els homes de Colet. Aquest cap de setmana, el Club va perdre el primer partit de la temporada en lliga, a la Nova Escullera davant del CN Barcelona (15-13). Després del 4-4 del primer quart i mig, els barcelonins es van començar a distanciar fins al 8-5 al descans. A la represa, els locals van anar ampliant la renda en un intercanvi de cops que va deixar els tres gols de diferència al final del període i, en l'últim període, malgrat que ho va intentar el KEIO, la remuntada va ser una quimera. El més inspirat en atac va ser, de nou, un Fede Panerai que va anotar quatre dianes.
Amb aquesta ensopegada recent, el partit a Marsella guanya transcendència també a nivell de joc. Necessita recuperar fluïdesa el conjunt sabadellenc que està iniciant la temporada amb més dubtes que certeses. L'oportunitat és immillorable en un enfrontament en què tots els pronòstics indiquen que haurien de perdre els de Quim Colet davant d'un equip que va disputar la final four de la Champions la temporada passada i que torna a estar entre els candidats després de golejar el Hannover (20-9) en l'estrena i assaltar la Sant Sebastià de l'Atlètic Barceloneta fa tot just dues setmanes (11-12) amb cinc gols d'Adam Nagy. Mantindrà les opcions de classificació el KEIO o acabarà, pràcticament de forma definitiva, amb el somni sabadellenc el campió francès?