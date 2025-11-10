ARA A PORTADA

Esports

Time Chamber i el CE Sant Nicolau uneixen els seus camins

L'entitat va anunciar l'acord amb l'escola de tecnificació durant la presentació dels equips per a la nova temporada

  • La gran foto de família del LAU -
Publicat el 10 de novembre de 2025 a les 19:02
Actualitzat el 10 de novembre de 2025 a les 19:31

La presentació de la temporada 25-26 al CE Sant Nicolau va arribar carregada de novetats. La mostra de força al Màgic Lau va portar l'anunci d'un acord històric entre l'escola de tecnificació referent a Catalunya, Time Chamber, i el club sabadellenc. "Volen que siguem com la seva seu en el Vallès Occidental. Això referma la idea que tenim de potenciar el bàsquet de formació a la comarca i continuar convertint el club en un referent en aquest sentit. És una gran passa", diu l'Arnau Bonada, president de l'entitat.

 

  • Una de les mostres de la tecnificació

 

  • Un dels jocs durant l`acte

Durant l'acte, els presents ja van poder gaudir d'un petit tastet del que suposarà aquesta aliança per al club amb una mostra d'activitats i exercicis per a millorar la tècnica, a més d'algun joc per a amenitzar la jornada. Desenes d'esportistes i equips van tenir el seu moment al pavelló del carrer de Jardí en una presentació que va tornar a servir per deixar palesa la importància de l'entitat en el bàsquet sabadellenc, vallesà i català.

 

  • La presentació del Sant Nicolau 25-26

 

  • La presentació del Sant Nicolau 25-26

 

  • La presentació del Sant Nicolau 25-26

 

  • La presentació del Sant Nicolau 25-26

 

  • La presentació del Sant Nicolau 25-26

 

  • La presentació del Sant Nicolau 25-26

La nota negativa de la tarda va arribar en l'apartat més competitiu. Abans de l'acte, el primer sènior femení del Sant Nicolau va caure davant del Vilassar de Dalt (44-47). Amb aquesta ensopegada, el conjunt col·legial es queda a la zona mitja baixa de Primera Catalana, en la desena posició amb un balanç de dues victòries i quatre derrotes. La jornada la va tancar el primer sènior masculí que, després de la presentació, va perdre per un ajustat 61-62 contra el JAC Sants.

Un mal primer quart dels de Jonathan Ramírez va condicionar totalment la resta de l'enfrontament (12-21). Va poder retallar en el segon període el conjunt sabadellenc, que es va arribar a acostar molt. Però a la represa va semblar sentenciar l'equip barceloní amb un nou parcial demolidor que el va posar amb fins a setze punts d'avantatge. No obstant això, en el darrer quart es va fregar la remuntadea èpica. Fins i tot es va posar per davant el Lau en el 58-57 a poc més de tres pel final. Amb empat a 61, un tir lliure va acabar decidint el duel, poc abans de diversos atacs precipitats dels col·legials, que es van quedar amb la mel als llavis. Són cinquens a Supercopa els de Ramírez amb quatre victòries i quatre derrotes.

 

  • Una acció del partit al Màgic Lau

 

Notícies recomenades