Time Chamber i el CE Sant Nicolau uneixen els seus camins

La presentació de la temporada 25-26 al CE Sant Nicolau va arribar carregada de novetats. La mostra de força al Màgic Lau va portar l'anunci d'un acord històric entre l'escola de tecnificació referent a Catalunya, Time Chamber, i el club sabadellenc. "Volen que siguem com la seva seu en el Vallès Occidental. Això referma la idea que tenim de potenciar el bàsquet de formació a la comarca i continuar convertint el club en un referent en aquest sentit. És una gran passa", diu l'Arnau Bonada, president de l'entitat.
Durant l'acte, els presents ja van poder gaudir d'un petit tastet del que suposarà aquesta aliança per al club amb una mostra d'activitats i exercicis per a millorar la tècnica, a més d'algun joc per a amenitzar la jornada. Desenes d'esportistes i equips van tenir el seu moment al pavelló del carrer de Jardí en una presentació que va tornar a servir per deixar palesa la importància de l'entitat en el bàsquet sabadellenc, vallesà i català.
La nota negativa de la tarda va arribar en l'apartat més competitiu. Abans de l'acte, el primer sènior femení del Sant Nicolau va caure davant del Vilassar de Dalt (44-47). Amb aquesta ensopegada, el conjunt col·legial es queda a la zona mitja baixa de Primera Catalana, en la desena posició amb un balanç de dues victòries i quatre derrotes. La jornada la va tancar el primer sènior masculí que, després de la presentació, va perdre per un ajustat 61-62 contra el JAC Sants.
Un mal primer quart dels de Jonathan Ramírez va condicionar totalment la resta de l'enfrontament (12-21). Va poder retallar en el segon període el conjunt sabadellenc, que es va arribar a acostar molt. Però a la represa va semblar sentenciar l'equip barceloní amb un nou parcial demolidor que el va posar amb fins a setze punts d'avantatge. No obstant això, en el darrer quart es va fregar la remuntadea èpica. Fins i tot es va posar per davant el Lau en el 58-57 a poc més de tres pel final. Amb empat a 61, un tir lliure va acabar decidint el duel, poc abans de diversos atacs precipitats dels col·legials, que es van quedar amb la mel als llavis. Són cinquens a Supercopa els de Ramírez amb quatre victòries i quatre derrotes.