FOTOS | Llums i expectació en la posada de llarg de l'OAR Gràcia

El pavelló del carrer Boccaccio es va omplir de gom a gom per a inaugurar oficialment la temporada 25-26 a l'OAR Gràcia. Una trentena d'equips i més de 300 esportistes de les diferents seccions de l'entitat van tenir la seva dosi de protagonisme en l'acte celebrat divendres passat. Va haver representants de l'handbol, el futbol, el futbol sala i el tennis-platja, secció de nova creació, en una mostra de força a les instal·lacions del club gracienc. El motiu central de l'esdeveniment van ser els batecs del cor com a símbol que el club es manté viu, camí del 75è aniversari, el 2028. Van assistir Adrian Hernàndez, tinent d’alcalessa de l’Ajuntament, Núria Fàbregas, directiva de la Federació Catalana d’Handbol i Albert Montull, delegat a Sabadell de la Federació Catalana de Futbol, en una representació institucional encapçalada pel president de l'OAR, Salvador Gomis.
Entre els equips que van participar de l'acte, lògicament estaven els dos sèniors d'hanbdol, que dissabte van tornar a la competició amb sensacions molt diverses, però mantenint les dinàmiques ja conegudes de les últimes setmanes. El femení va assaltar el lideratge en solitari amb una gran victòria a la pista de l'Handbol Ribes (28-37) de Carol Carmona. Va sorprendre d'inici el conjunt local, manant en el marcador en els primers compassos. Passat l'equador, les gracienques van agafar l'avantatge i ja no el van deixar anar.
Després del descans, van anar ampliant la renda les blanc-i-verdes amb una gran Maria Fernández (9 gols) fins al marcador definitiu. Aquest resultat, unit a l'ensopegada de l'Elche davant de l'Onda (18-31) deixa les de Pol Ibáñez al capdavant de la taula a Plata. D'altra banda, el masculí continua sense aixecar cap i ja acumula sis jornades sense conèixer el triomf. Els de Pere Ayats van caure a casa davant del Bordils (33-38) en un partit força igualat en el marcador, però que els visitants van controlar en tot moment. L'OAR cau fins a la tretzena posició i se situa a només un punt de la zona de descens després d'un inici de temporada molt complicat.
La presentació, en imatge: