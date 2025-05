La retirada somniada de Mati Ortiz

Vint anys al més alt nivell del waterpolo internacional. Una de les peces cabdals de la generació daurada del Club Natació i la selecció espanyola va penjar el casquet definitivament aquest dimecres, després de l'últim partit pel títol de lliga. Mati Ortiz va ser l'encarregada d'aixecar el trofeu, la vint-i-unena lliga de l'entitat i la setzena en el seu compte personal. "Estic molt feliç d'acabar així. Aquesta temporada se'ns havien resistit totes les finals i poder guanyar a casa i amb la nostra gent és molt maco. Estic molt contenta, però sobretot pel meu equip perquè volíem tancar de la millor manera aquesta etapa que s'acaba", deia després del duel.

La sabadellenca nascuda al Mèxic tanca la seva trajectòria amb un palmarès envejable. Més d'una quarantena de títols estatals, set Champions, cinc Supercopes d'Europa, una plata olímpica, un or europeu o un Mundial són alguns dels grans èxits que avalen Ortiz com una de les grans waterpolistes de les dues últimes dècades. Una carrera impecable no es podia acabar d'una manera que no fos guanyant un trofeu a casa seva, amb la seva gent i rebent el reconeixement que es mereix després de tants anys portant Sabadell per tot el món. "Sempre vull guanyar perquè és la meva mentalitat, però aquest em fa especial il·lusió per tot el que ha viscut l'equip durant la temporada. Es mereixien un títol davant d'un gran equip com és el Sant Andreu a qui també vull felicitar".

Curiosament, l'alegria i emoció del moment van fer molt més lleugera la despedida d'una ídola i referent del waterpolo i l'esport sabadellenc. "Pensava que ploraria més la veritat. Suposo que em sortirà més endavant. Crec que vaig gastar les llàgrimes després de la final de Champions. En el moment del final, sí que tinc la imatge de l'Enric (Arnella) que directament m'ha atropellat per celebrar. Sento molta felicitat per haver aconseguit un èxit més amb les meves companyes", afirmava Ortiz que després de dues dècades deixarà el seu mític '2' en mans d'una altra jugadora.

Ortiz, en una acció del seu últim partit com a waterpolista d'alt nivell / Victor Castillo

Lògicament, el tècnic David Palma també va voler tenir unes paraules per la capitana. "La trobarem molt a faltar. Ella sap com és d'important per l'equip dins i fora de l'aigua i estic molt content d'aconseguir aquesta lliga per ella i perquè no es mereixia retirar-se sense guanyar. No va poder ser la Champions per dos segons, però estem molt feliços de tancar així la temporada", assegurava. En la mateixa línia, una Bea Ortiz visiblement emocionada mencionava les ganes que tenia de brindar un últim trofeu a la Mati. "Ha costat molt, ha estat un partit molt dur, però l'objectiu està aconseguit", deia.

Renovació de la plantilla

Igual que la Mati, la Bea tampoc formarà part de la plantilla sabadellenca en un estiu que es preveu molt mogut pel que fa a sortides i entrades. La rubinenca començarà una aventura al Ferencvaros hongarès, juntament amb Rita Keszthelyi, en el superprojecte de l'equip magiar. "Vull donar les gràcies al Club i al meu equip. Ha estat un orgull per mi jugar aquí i trobaré molt a faltar tota la gent que en forma en part perquè m'han fet sentir sempre a casa. Ara començo una etapa nova, una aventura, i vull seguir gaudint del waterpolo d'una altra manera", explicava entre llàgrimes després del duel.

Hi haurà més canvis a la plantilla sabadellenca, que pràcticament haurà de començar de zero de cara a la pròxima temporada: Paula Leitón, Laura Aarts o Sofia Giustini també deixaran l'equip. "És un repte que motiva. No sé què guanyarem, però sí que estic segur que treballarem molt. Ens quedarà un bon equip i haurem de compensar el talent que marxa amb jugadores joves", analitzava Palma. En aquest sentit, però, l'ambició tornarà a ser la mateixa de cada temporada: competir per tots els títols. "A Sabadell no fem anys de transició. Tindrem jugadores de qualitat i l'objectiu serà guanyar més d'un títol i, si podem guanyar-los tots, ho lluitarem. Sabem que serà difícil perquè el Sant Andreu manté el bloc i nosaltres tenim aquest repte de guanyar amb noves jugadores".