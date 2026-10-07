La primera titularitat d'Obolskii en un any i mig: "Estic molt agraït al cos tècnic, però he de respondre més i millor"

Feia "gairebé un any i mig" que Nikolai Obolskii no disputava un partit a l’onze titular, però Ferran Costa li va donar l’oportunitat de tornar a estar entre els vint-i-dos protagonistes en l’empat a zero contra l’Andorra. "Hem acabat amb un sabor agredolç, perquè crec que hem merescut més i que hem estat molt més a prop de la victòria que ells", afirmava el rus minuts després de finalitzar el duel als budells de la Nova Creu Alta.
Un partit en què el Centre d’Esports va assecar els andorrans, però no va poder perforar la porteria de Jesús Owono. En la línia del míster, el davanter arlequinat creu que realment només va faltar el gol. "Hem creat, hem tingut ocasions; això és el més important. No han entrat, però segurament demà entraran", reflexionava.
Provinent del Córdoba, l’atacant celebrava l’oportunitat de ser de la partida inicial, però es mostrava molt autoexigent. "Estic agraït al cos tècnic per aquesta oportunitat. Tot i això, penso que he de respondre més i millor, i ho faré, sense cap dubte", responia amb sinceritat. "Cada vegada em trobaré millor físicament, sobretot, hi ha marge de millora", reiterava. Una autoexigència que concorda amb la filosofia implantada al club des de l’arribada de Costa a la banqueta.
Malgrat no fa gaire que ha arrencat la seva primera campanya vestint l’arlequinada, el Niko ja se sent com un més, agraint el suport de l’afició. "Són un jugador més per nosaltres, sobretot quan juguem a casa, perquè ens empenyen, ens animen i ens motiven. És un orgull defensar aquesta samarreta i aquest escut", celebrava el Niko que també "està molt orgullós de tots els companys, juguin o no". "Ens estem deixant tot el que tenim", assegurava el punta, que encara no ha estrenat el seu caseller golejador aquesta temporada.
Ara, l'equip afronta un viatge llarg fins a Ceuta, on juguen dissabte el duel de la jornada 9. La ciutat autònoma viu uns mesos convulsos després de l’arribada massiva de migrants al juliol. "Som molt privilegiats de poder viure això. El club ens dona tot i planifica els viatges, tot està a un nivell molt alt i no hi ha cap queixa en aquest sentit", apuntava. En el pla esportiu, com veu Obolskii al rival d’aquesta setmana? "És molt, molt difícil, sobretot al seu estadi. L’equip té idees molt clares, els conec bé perquè he jugat contra ells a Primera Federació. Nosaltres anirem a la nostra, com sempre i espero que guanyem".