La sabadellenca Nona Pérez, escollida millor waterpolista europea de l'any

Per tercera vegada, una sabadellenca ha estat escollida com a millor waterpolista del continent. Nona Pérez ha agafat el testimoni de Maica Garcia i Judith Forca, guanyadores el 2014 i el 2022, respectivament, i ha aconseguit el guardó que l'acredita com a millor jugadora del 2025 a Europa. La European Aquatics ha fet l'anunci aquest mateix vespre. Un premi històric que eleva la jove entre les referents d'aquest esport en l'actualitat.
Entre els mèrits destaca la Champions que va alçar el seu club, el CN Sant Andreu, en la final davant de l'Astralpool CN Sabadell que es va decidir en l'últim segon (8-9) i que va tenir la sabadellenca com a MVP amb tres gols. També va alçar la Copa de la Reina, també contra el conjunt de David Palma, la Supercopa d'Europa i, amb la selecció, es va penjar el bronze en el Mundial de Singapur, l'estiu passat. "No m'esperava estar entre les candidates. La veritat és que em va sorprendre molt. Tinc un rol no tan valorat dins l'aigua i en els premis individuals és més complicat rebre un reconeixement. Per mi és un orgull i un honor", deia en una entrevista al Diari de Sabadell en el moment de la nominació com a finalista al premi.
D'aquesta manera, la sabadellenca s'ha imposat en les votacions a les gregues Eleftheria Plevritou, Foteini Tricha i la portera Ioanna Stamatopoulou, que es van proclamar campiones del món amb el combinat hel·lènic, i també a l'exjugadora de l'Astralpool, actualment al Ferencvaros, Rita Keszthelyi. Nona Pérez es troba actualment a Funchal amb la selecció espanyola, disputant l'Europeu. Aquesta mateixa tarda, de fet, el combinat estatal s'ha estrenat amb derrota davant de l'Hongria de Keszthelyi per 9-7 en un duel marcat per un últim parcial demolidor de l'equip magiar (4-0).