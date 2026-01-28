Nona Pérez, millor waterpolista europea: "Quan vaig començar no em podia imaginar tot el que he viscut"

Tres sabadellenques i nou waterpolistes espanyoles han rebut el guardó de la European Aquatics com a millor jugadora de l'any al continent des del 2008, quan es va entregar el premi per primer cop. Des de dilluns, Nona Pérez forma part d'aquest selecte grup d'esportistes. “Em va agafar desprevinguda. Va ser després de perdre contra Hongria i em van dir que havia d’estar a la cerimònia com a nominada, però pensava que no era la guanyadora. Va ser una sorpresa per mi i per la resta. La meva mare em va dir que ‘a vegades l’inesperat és el més maco’, i té tota la raó”, recorda Pérez en una entrevista al Diari poques hores després de rebre el reconeixement. La sabadellenca va obtenir un 32,8% dels vots, imposant-se a les gregues Foteini Tricha (26,4%), Eleftheria Plevritou (9,5%) i Ioanna Stamatopoulou (9,4%) i a l'hongaresa i ex de l'Astralpool, Rita Keszthelyi (21,8%).
Un premi històric que eleva la jove entre les referents d’aquest esport en l’actualitat i que serveix per agafar el relleu de la seva companya al combinat estatal, i també ex del CN Sabadell, la rubinenca Bea Ortiz, qui va guanyar l'any passat. “Estic molt orgullosa perquè és la recompensa a la feina que faig, que no es centra només en els gols. Al final, hi ha moltes coses que costa de veure, però que són molt importants i, a vegades, no es reconeixen prou en els premis individuals”, assegura la sabadellenca, que acostuma a tenir un rol més allunyat dels grans focus.
La waterpolista formada a l'Escola Santa Clara, actualment al Sant Andreu, va ser clau en els tres títols del seu club durant el 2025: la Copa de la Reina, la Champions i la Supercopa d'Europa, i també en el bronze Mundial amb la selecció. Amb només 22 anys, ha guanyat pràcticament tots els trofeus imaginables i ara suma un reconeixement individual a una trajectòria que ja és històrica. “Quan vaig començar a jugar no em podia ni imaginar tot el que he viscut. També penso que és positiu no haver tingut unes expectatives molt elevades des de l’inici perquè m’ha ajudat a gaudir més de cada èxit i cada moment”, reconeix.
Tot plegat mentre s’està disputant la competició més important del 2026 a nivell de seleccions. Nona Pérez es troba a Funchal (Portugal) disputant el campionat continental amb Espanya. L’equip estatal va caure davant d’Hongria en l’estrena (9-7) i va perdre el marge d’error per buscar un lloc entre els quatre millors. Després de golejar les amfitriones, Portugal, per 7-22, tancaran la primera fase contra Romania (dijous, a les 13:15 h). En principi, un tràmit abans de jugar-se el lloc entre els quatre semifinalistes, amb els Països Baixos com a principal rival a batre. “La derrota contra Hongria ens condiciona, lògicament. Estem obligades a guanyar els Països Baixos en la segona ronda, però ho plantejàvem així des de l’inici. Serà com un partit de quarts de final. No ens ha canviat la mentalitat. Estem focalitzades en l’objectiu i en continuar creixent per poder arribar el més lluny possible”, afirma.