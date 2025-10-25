El Club Tennis Sabadell enceta una nova etapa amb instal·lacions renovades

Dia de celebració al Club Tennis Sabadell. L'entitat sabadellenca ha inaugurat aquest dissabte 25 octubre les seves noves pistes, culminant una etapa de renovació que consolida l’entitat com un referent esportiu i social a la ciutat. L’acte, presidit per l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha servit per fer valdre l’esforç conjunt entre el club i l’Ajuntament per continuar millorant les instal·lacions esportives de la ciutat. També hi han participat el secretari general d'Esports de la Generalitat, Abel Garcia i la regidora d'Esports, Montse González. El Club s'ha ampliat amb nou pistes de pàdel, quatre de tennis i l'ampliació del pàrquing amb 60 places més.
Farrés ha destacat que iniciatives com aquest són exemple de la voluntat de Sabadell d’avançar i transformar-se malgrat les dificultats: "Vull agrair la paciència que ha tingut el Club, perquè les administracions no som ràpides. Ha estat una lluita compartida". Per l'alcaldessa, aquestes renovacions són "una manera de fer ciutat, millorant l'esport a Sabadell millorem també la ciutat".
Les noves pistes representen no només una millora esportiva, sinó també una aposta per la cohesió i la vitalitat del teixit associatiu local. L’alcaldessa ha explicat que la iniciativa forma part d’una visió més àmplia de ciutat: "Aquesta ampliació la vam veure molt clara, ens hi vam posar a treballar i avui és una realitat. No ens hem de quedar amb les dificultats, sinó amb els resultats".
En el mateix acte, Farrés ha avançat que Sabadell continuarà promovent nous projectes que generin oportunitats i serveis per a la ciutadania, com la cessió recent de terrenys per construir la primera residència pública per a persones amb discapacitat. "No hi ha pitjor enemic per a una ciutat que no passin coses, i nosaltres el que volem és que a Sabadell en passin de bones", ha afirmat.