Doble empat al Boccaccio per a l'OAR Gràcia

Agredolços repartiments de punts per als dos principals equips de l'OAR Gràcia en la jornada de dissabte al Boccaccio. El masculí va empatar davant de l'Handbol Sant Cugat (36-36) mentre que el femení va igualar amb la Fundació Handbol Sant Vicenç (25-25) en un duel directe a la zona alta de la Divisió d'Honor Plata. L'enfrontament va ser de màxima igualtat des de l'inici amb petites avantatges i respostes rivals en tot moment.
Passat l'equador, les de Pol Ibáñez van semblar decantar la balança, obrint una escletxa de tres gols amb el 10-7. Lluny de la realitat, la resposta va tornar a ser molt bona del conjunt visitant i, després del 10-10, l'OAR va aconseguir el mínim avantatge al pas per vestidors (12-11). Va mantenir la renda fins al tram final el conjunt gracienc, però quan la pilota més cremava els gols van arribar amb comptagotes. Un parcial de 0-1 en cinc minuts, entre el 50' i el 55', va deixar tot obert per un tram final ple d'alternatives i que va acabar amb el 25-25 definitiu gràcies a un gol de Maria Fernández a vint segons pel final. Manté la distància amb un dels perseguidors el conjunt blanc-i-verd, que se situa segon a un punt del líder Marni. La pròxima jornada visitaran el Sant Joan Despí, que es sisè.
El masculí, per la seva banda, va viure també un partit de màxima igualtat i intensitat al Boccaccio. Van arrencar tots dos equips amb avantatges mínims que es van mantenir fins al descans, quan els de Pere Ayats guanyaven per 17-16. A la represa, els graciencs van ser capaços d'obrir una petita escletxa de fins quatre gols, i després d'una petita reacció visitant, es van tornar a distanciar al tram final (31-28). No obstant això, el Sant Cugat va donar una passa endavant i es va arribar a posar per davant en els últims instants. Fins i tot van tenir una oportunitat immillorable d'endur-se el triomf amb un penal aturat per Ignasi Admella i que, en la contra, va finalitzar amb l'empat definitiu de Marc Ferrer. Es mantenen novens els graciencs després de sumar per cinquena jornada consecutiva. La pròxima setmana visitaran l'Handbol Esplugues.