La tercera pot ser la bona: l'OAR comença el camí de l'ascens

Una temporada immaculada només pot acabar en final feliç. L'equip femení de l'OAR Gràcia viatja a Saragossa per afrontar des del divendres fins al diumenge la ronda final de les fases d'ascens a Divisió d'Honor Or al Centre Esportiu de Valdefierro. Les gracienques van ser primeres del grup C de Plata i, en la prèvia, van ser molt superiors al Balonmano Gijón. Ara, buscaran una de les dues places que dona accés a pujar de categoria. "Tenim bones sensacions i estem amb moltes ganes que arribi ja el divendres per començar a competir. Físicament estem desgastades de tota la temporada, però on no ens arribin les cames ho farà el cor", admet Carol Carmona.

La fase començarà el divendres (20 h) davant del Lauko Ermuko, conjunt basc que va acabar segon del grup B. "El primer partit sempre marca una mica les diferències tot i que classificatòriament tots són igual d'importants. Començar guanyant ens donaria certa tranquil·litat. Elles són molt fortes defensivament, encaixen molt poc, i el repte estarà a trencar aquesta fortalesa que tenen", afirma. El segon dels duels, dissabte (20 h), serà davant la bèstia negra de les sabadellenques aquesta temporada: el Lleida Handbol Club. Curiosament, les de la terra ferma han estat l'únic equip capaç de guanyar l'OAR en tota la lliga, i ho van fer per partida doble. Malgrat això, van acabar en la segona posició del grup. "Tenim moltes ganes. En el primer partit de la lliga sí que ens van passar per sobre, però a casa vam competir tot l'enfrontament i ens van penalitzar els últims minuts. Tenim aquesta experiència contra elles i hi ha moltes ganes al grup de poder guanyar", analitza l'entrenadora.

Carmona, en el duel davant del Lleida a la lliga / Juanma Peláez

El tancament serà el diumenge (12 h) contra les amfitriones, un Schar Colores Zaragoza que va ser primer del grup B i parteix com a gran candidat. "A pretemporada vam jugar contra elles. Serà un partit en què els dos equips buscarem defensar fort i córrer, som similars. Sent l'última jornada, idealment, ja podria estar decidit tot. Si fos així podríem gaudir d'una festa a la seva pista. Tant de bo, però serà complicat. Si l'hem d'afrontar com una final perquè no hem complert en les dues primeres jornades, ens posarem la granota de fer feina. Estem acostumades a jugar finals".

L'ascens es decidirà per posicions. Dels quatre equips que componen la fase, un cop disputades les tres jornades, els dos primers classificats ascendiran a la segona categoria estatal. Aquesta serà la tercera experiència consecutiva de l'OAR femení a les fases. La temporada passada, el format va ser diferent per la reestructuració de les categories. No obstant això, en ambdues ocasions, les gracienques es van quedar a només dos punts d'aconseguir l'ascens. "Des que vam començar l'any teníem molt clar que volíem tornar a lluitar per un ascens. Que hi havia capacitat per guanyar la lliga i pujar. Ens hem quedat a les portes dues vegades i som un equip molt competitiu. La tercera ha de ser la vençuda", assegura Carmona.

L'adeu de Carmona i Sobrepera

Per a dues de les peces cabdals d'aquesta etapa exitosa, la cita a terres aragoneses serà un last dance al club. Una d'elles serà l'entrenadora Carol Carmona que ja va anunciar fa un parell de mesos que no continuaria dirigint l'equip la pròxima temporada. En la seva wish list tenia guanyar la lliga, classificar a les fases i pujar de categoria. Només li queda un dels reptes per assolir. "Hem anat esborrant objectius de la llista i ens queda l'últim, que és el més difícil. Amb molt de respecte per tots els rivals, però crec que si juguem al nostre 100%, tenim moltes opcions de pujar. Vull marxar de l'OAR havent-lo ascendit a la categoria superior", assevera.

La de Viladecans va arribar al Boccaccio fa sis anys procedent de l'Handbol Sant Vicenç per fer d'entrenadora del filial i ajudant del primer equip. La temporada següent, després d'acceptar una plaça vacant a Divisió d'Honor Plata, va fer-se càrrec del primer equip en el seu retorn a la categoria. Des d'aleshores, l'equip ha anat creixent. El primer gran èxit va ser la Copa Catalana del 2022, seguit del subcampionat de la Supercopa Catalunya del mateix any i, ara, tancarà la seva etapa amb la tercera fase d'ascens a Or consecutiva. "Si hagués d'escollir un moment d'aquesta etapa potser et diria les primeres fases o la Copa Catalana, però també la feina feta tots aquests anys. Hem anat inculcant un gen competitiu i ambició que caracteritza el nostre equip i realment em quedo amb tota la trajectòria i les jugadores que tinc i he tingut en aquest temps", recorda.

L'altra peça que abandonarà la plantilla quan finalitzi la temporada és Janna Sobrepera, la màxima golejadora de l'equip els tres últims anys, que es retirarà de forma prematura. La sabadellenca va signar amb l'OAR l'estiu del 2022 procedent del Granollers de la Liga Iberdrola i havent estat internacional absoluta amb Espanya. "Si pogués tirar enrere, tornaria a escollir venir a l'OAR. M'ho he passat molt bé aquí. És un club molt familiar, a la pista complim, però també per tot el que hi ha darrere", afirma.

Sobrepera, en un partit al Boccaccio / Victor Castillo

En els dos primers anys, Sobrepera va acabar al capdavant de la taula de golejadores del grup a Plata. Enguany, ha estat segona. "Aquest any l'equip s'ha anat consolidant i la pressió ha estat més repartida, també en l'aspecte golejador. La sensació és que qualsevol pot agafar la responsabilitat quan toqui. Jo vull guanyar les fases i m'és igual fer vint gols que zero", reflexiona. En qualsevol cas, la sabadellenca finalitzarà la seva carrera un cop acabi la temporada, als 24 anys, per motius personals. "Feia un parell de temporades que ho pensava, però sempre m'acabava animant. La càrrega de feina, estudis i entrenaments em va fer veure que era el moment de 'penjar les botes'. És una decisió meditada. Pensant que seran els meus tres últims partits, realment per una part és emocionant i per una altra tinc moltes ganes d'aconseguir l'objectiu que hem lluitat durant tota la temporada", assegura.

Les últimes setmanes, la Janna ha arrossegat una lesió a l'isquio. Ja ha estat entrenant amb el grup i, en principi, podria estar disponible per als partits d'aquesta setmana, però anant en compte. El repte, lògicament, és tancar la seva carrera amb una alegria. "Tinc molt bones sensacions amb aquestes fases. Altres temporades, l'ambient era més d'anar a veure què passava i què ens trobàvem, però crec que l'equip està molt mentalitzat de poder assolir la fita. Veig que només guanyar la lliga se'ns queda una mica curt per l'ambició de l'equip", apunta. Saragossa ha de ser el lloc. L'OAR busca la fita i tancar amb un nou èxit una etapa gloriosa.