L'OAR femení guanya el filial del Granollers al Boccaccio i continua sense cedir cap punt

Intractables i al capdavant de la taula. Una setmana més, les de Pol Ibáñez van demostrar que, malgrat els canvis, donaran molta guerra a Plata. De moment, continuen imbatudes després de quatre jornades i lideren la classificació empatades amb l'Elche, que també ha guanyat tots els partits. En el duel del dissabte al Boccaccio Arena, l'OAR es va imposar a un filial del Granollers (30-27) que s'havia imposat en els tres primers enfrontaments de l'any.
Des de l'inici va sortir més incisiu el conjunt gracienc i, en els primers atacs, ja va trobar el camí del gol per agafar l'avantatge. Al 3-0 de sortida el va acompanyar un nou parcial de 3-1 en els primers deu minuts. A partir de l'equador, el conjunt del Vallès Oriental va reaccionar i es va anar acostant a poc a poc. Al descans, ja havien reduit la diferència a només dos gols (12-10).
A la represa, el marcador es va ajustar encara més amb el 14-13 en els primers instants. Com en la resta de les jornades, quan la pilota més pesa les jugadores cabdals van agafar responsabilitat. Amb Irene García o Carla Alcaide especialment inspirades en aquest tram, les gracienques es van anar distanciant de nou arribant a agafar una renda de fins a set gols a deu minuts pel final. En els darrers minuts, les granollerines van tornar a retallar, però es van quedar en el 30-27 definitiu. Un nou triomf de l'OAR, que es consolida com a candidat a tot. La pròxima setmana, una altra oportunitat de donar un cop sobre la taula: visita a la pista de l'Elche amb el lideratge en joc.
El masculí, per la seva banda, va tornar a caure a domicili. Els graciencs van perdre a la pista del Sant Joan (35-33) i encara no han sumat com a visitants. Després d'un inici igualat, els de Pere Ayats van agafar avantatge a partir de l'equador, fins i tot posant-se amb quatre gols d'avantatge (9-13). Al descans, el marcador era de 17-19. En el segon temps, el conjunt blanc-i-verd es va mantenir per davant fins a l'equador quan els locals van capgirar el marcador i van certificar el triomf fins al definitiu 35-33. No acaba d'arrencar del tot el jove OAR que ja és onzè. La jornada vinent, La Salle Montcada vistarà el Boccaccio.