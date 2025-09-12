El rejovenit OAR Gràcia masculí comença la lliga al Boccaccio

Torna l'handbol al Boccaccio Arena. Després dels duels de Supercopa Catalana de fa tres setmanes i una pretemporada a l'esquena, l'OAR masculí arrenca el seu camí d'enguany a Primera Nacional. "La pretemporada ha estat exigent i dura. Hem patit canvis en l'equip i hem adaptat el treball per a adaptar els nous. Ens sentim bastant preparats per afrontar el primer partit. Ens espera un any de picar pedra, però estem amb moltes ganes", afirma el tècnic, Pere Ayats.
La plantilla gracienca s'ha rejovenit aquest estiu. Als Bernat Correro, Jaume Esteve, Quim Vaillo i companyia, s'uneixen diversos jugadors que pugen des de la base i que completaran un equip amb ambició i ganes de fer-se un lloc. "És molt maco perquè tenim un equip format en un 80%, més o menys, per jugadors de la casa. És una fita important pel club i un motiu d'orgull de la feina que s'està fent des de la base", assegura.
El primer escull d'aquest nou OAR Gràcia serà l'Handbol Banyoles, aquest dissabte (19:45 h). Un rival que acaba de pujar de categoria, però que té un bloc de jugadors veterans i amb experiència a Nacional. "S'han reforçat bé. És un equip veterà, amb cinc o sis incorporacions, i sabrà jugar les seves cartes. Ens plantejaran un joc defensiu fort i intentant aprofitar la seva experiència. Hem de fer un partit ràpid i dinàmic, amb un joc més de transició. Si ho aconseguim, penso que podrem sumar els punts", analitza Ayats. Una altra de les claus serà l'ambient del Boccaccio, que ha de ser un fortí per als blanc-i-verds. "Tenim molt clar que a casa hem de ser molt forts. Tenim moltes ganes de jugar. Hem de sumar el nombre més gran de punts possibles".
Amb aquests canvis i un final de temporada passada força agredolç, els objectius d'enguany són prudents i amb la visió d'un equip que anirà creixent amb el pas de les jornades. "Encara ens hem de cohesionar, en alguns factors, com a equip. Per això hem planificat uns objectius que són de mes a mes. En clau de percentatge de victòries o de gols anotats. Hem insistit molt que això no va de l'objectiu de final d'any, sinó d'anar pas a pas, sense pressa de voler fer tot perfecte des del primer dia", assegura. Un projecte engrescador i jove que buscarà tornar a situar l'OAR entre els grans equips de la categoria.