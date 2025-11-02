L'OAR Gràcia continua intractable amb una golejada al Boccaccio

L'OAR va fer bons els pronòstics i no va donar opcions al Morro Jable, cuer destacat del grup C de Plata femenina, en la seva visita al Boccaccio Arena. Les de Pol Ibáñez es van imposar per 46-24 en un duel en què fins a vuit jugadores van superar les quatre dianes. Amb aquest triomf, el cinquè en sis jornades, les gracienques es mantenen coliderant la lliga amb l'Elche, que va tornar a guanyar a la pista del Sant Quirze (20-29).
Al duel disputat al Boccaccio, les sabadellenques van manar des de l'inici. Després d'un primer parcial amb petit avantatge (4-2), va ser a partir dels primers deu minuts en què la distància va començar a ser significativa. Les gracienques van obrir una escletxa de sis o set gols que van continuar ampliant després de l'equador. A cinc minuts pel descans, l'OAR guanyava per 22-9, però un parcial de 0-5 va escurçar al pas per vestidors.
Sense massa en joc, el segon temps va ser un tràmit. Ampliant, a poc a poc, la renda en cada parcial, les blanc-i-verdes es van superar la quinzena de gols de distància a deu minuts pel final (39-24). En l'últim tram, ja no van anotar més les visitants i l'OAR va tancar el duel amb el definitiu 46-24. Emma Serna, amb set gols, i Maria Fernández, amb sis, van ser les màximes anotadores de les locals. La pròxima setmana visitaran l'Handbol Ribes, novè classificat amb dues victòries i tres derrotes.
El masculí, per la seva banda, va allargar una setmana més la preocupant dinàmica. Els de Pere Ayats van caure per un ajustat 33-32 a la pista del Sant Esteve de Palautordera. El conjunt local va començar per davant i, malgrat que en l'equador va capgirar el marcador l'equip gracienc, la resposta abans del descans va situar el 16-12. A la represa, va aconseguir reaccionar l'OAR, que va ajustar el resultat fins al final, quan l'encert del Sant Esteve va decidir el duel. Cinquè partit consecutiu sense guanyar dels sabadellencs que són dotzens i la pròxima setmana rebran l'Handbol Bordils.