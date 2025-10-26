Un error arbitral clamorós 'roba' un punt a l'Astralpool CN Sabadell en l'estrena de la Champions

Polèmica en el primer partit de Champions d'enguany de l'Astralpool. Les sabadellenques van sumar dos punts, després d'imposar-se en els penals davant de l'Orizzonte Catània a domicili (10-10 / 2-4). No obstant això, els punts podrien haver estat tres si els col·legiats no haguessin concedit un gol de les italianes, el de l'empat definitiu, en una jugada en què la pilota va entrar pel lateral de la xarxa. Un error incomprensible que, a més, demostra que les porteries no estaven en condicions per un partit d'aquestes característiques. L'entitat centenària va denunciar aquesta situació a les xarxes socials amb un vídeo que confirma la clamorosa errada.
Un prejudici competitiu que pot condicionar la classificació del Club per a la següent ronda de la màxima competició continental. El partit, malgrat això, podria haver estat sentenciat abans per les sabadellenques. En un inici convincent, les de David Palma van inaugurar el primer parcial amb un 1-4 comandat en l'apartat golejador per Paula Crespí, Van de Kraats i dues dianes d'Isa Piralkova. En els primers instant del segon període, Van de Kraats i Natasa Rybanska van situar una diferència de cinc gols que semblava encarrilar el triomf.
Danijela Jackovich i Bronte Halligan van retallar abans del descans. A la represa, la dinàmica va canviar per complet. Les italianes van tornar el parcial de 4-1 per, amb dianes de Morena Leone, Vittoria Sbruzzi i dues de Dafne Bettini, igualar l'enfrontament abans dels últims vuit minuts. L'intercanvi de cops enmig del nerviosisme va ser constant. Irene González i Daniela Moreno van tornar a avançar el Cub Natació, entremig Halligan i Jackovich van respondre. Passat l'equador, Piralkova va fer el 9-10 abans d'un tram en què tots dos equips es van encallar en atac.
A un minut i mig pel final, no obstant això, va arribar l'acció de la polèmica. Claudia Marletta va culminar una contra amb un llançament al lateral de la xarxa que va acabar sent el 10-10 definitiu en el temps reglamentari per l'errada incomprensible dels àrbitres. En els penals, Piralkova, Tara Prentice, Van de Kraats i la jove Ona Jurado van transformar els seus llançaments, mentre que en la banda local Halligan i Chiara Tabani van fallar per donar el triomf, ara sí, a l'Astralpool. A l'altre enfrontament del grup, l'Assolim Mataró es va imposar per 8-11 a un Terrassa que serà el pròxim rival de les sabadellenques, a Can Llong, el dissabte 8 de novembre.