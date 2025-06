Un sabadellenc, campió estatal de tennis platja

Per molts pot ser un esport desconegut, però des de fa un mes, el tennis platja té un sabadellenc com a flamant vigent campió estatal. El Pol Filella va coronar una gran carrera i, amb 25 anys, va aconseguir el títol espanyol en el campionat disputat a Marbella. La consolidació a molts anys d’esforç en una disciplina que practica des que era petit. “Jo jugava a futbol al Mercantil i, als estius sobretot, feia tennis platja a Torredembarra perquè el meu pare també hi jugava. Mai he jugat a tennis”, apunta.

Filella (darrere), en un partit / RFET

En els inicis, sent un nen i en un esport en creixement, els rivals eren força diversos en edat i nivell. Amb el pas dels anys va anar creixent i es va consolidar entre els millors de l’estat. Fins i tot va tenir oportunitats amb la selecció, participant en dos Europeus. No obstant això, després de la pandèmia va patir una aturada important en el camí. “Vaig perdre una mica la motivació. Les prioritats eren altres, també acabant la universitat i entrant en el món laboral”, recorda. Tanmateix, poc després el tennis platja va tornar a trucar la seva porta. Amb un conegut de molts anys enrere van tornar a agafar l’hàbit i el 2023 van aconseguir un gran segon lloc al campionat estatal. Només va ser l’inici d’una nova etapa molt exitosa que ha consolidat amb l’èxit d’enguany, ara, juntament amb el tinerfeny Iván Delgado. “Només havíem jugat un torneig junts abans de l’estatal. Cadascú entrena al seu lloc de residència, però de la mateixa forma. Realment, anàvem amb ambició, però conscients que no sabríem com sortiria”. I va sortir tot de cara. Van començar a passar rondes i, després de l’eliminació dels primers caps de sèrie als quarts, Filella ho va veure clar: “sabia que era l’any. Estava convençut. Vaig fer un canvi de xip i vaig agafar responsabilitat també com a jugador més experimentat de la parella. Era una oportunitat única”, assegura.

El sabadellenc i Delgado van fer els deures i es van plantar a la final, en què el rival va ser la parella formada pels menorquins Aitor Catchot i Sergi Bagur. El primer set el van poder guanyar amb solvència (6-3). “Vaig tenir la sensació que estava tot molt controlat”, apunta. No obstant això, en una final estatal el camí no pot ser de roses. En el segon set, van arribar els problemes. “Em van començar a venir rampes, que no m’havia passat mai. No sé si dels nervis, de la càrrega o què, però no em podia moure”, recorda. Delgado, que tenia el servei, va agafar galons i va salvar el punt. Filella es va poder recuperar a mitges i va forçar el súper tie-break en què es va confirmar la victòria. “És una fita molt important per mi. Va ser molt emocionant i el premi a molt esforç i molts anys de treball”, reflexiona. Una recompensa a molts anys d’aposta i promoció d’un esport que continua creixent.

El sabadellenc, després d'aconseguir el campionat / RFET

Ara, els reptes són diverses competicions internacionals en l'horitzó, un possible retorn a la selecció i el campionat per comunitats, en què buscarà un nou títol per a Catalunya. Un altre dels objectius és pujar posicions al rànquing. Actualment, Filella és el 223 del món i el novè d'Espanya. "Ara estic ficant-me més en els dobles mixtos per poder pujar posicions. No és representatiu del meu nivell real, però en això estava perdent molts punts", analitza. Un present engrescador i un gran futur encara al davant.