La jove sabadellenca que triomfa en el món de l'hípica

Sabadell és una ciutat molt vinculada a l'esport. Milers de persones en practiquen cada dia. Això fa que la probabilitat de tenir grans esportistes, creixi. La representació és gran en pràcticament totes les disciplines, fins i tot algunes encara molt desconegudes o oblidades pel gran públic. És el cas de l'hípica que té en Queralt Lara una de les referents estatals de la seva generació i que fa algunes setmanes va estar competint en el Campionat d'Europa júnior, a Polònia, sent una de les sis escollides per la RFEH per representar Espanya en la cita continental. "Va ser una experiència molt positiva, vaig acabar molt contenta perquè no tothom pot finalitzar el seu primer Europeu i la veritat és que va anar molt bé. Espero poder repetir l'any que ve", afirma.
La sabadellenca va competir en una prova individual, juntament amb la seva egua, la Jaika, i va ser reserva en la prova per equips. "La primera prova, la doma, va anar bastant bé, no vaig sentir gens de pressió perquè estar allà ja era un premi. Al cros em vaig sentir molt segura perquè veia el recorregut era assequible, i, a l'última prova, el salt, sí que vaig sentir una mica més de pressió i vaig cometre una errada que em va penalitzar. Havia d'acabar i prou. Al principi vaig tocar tres barres, però vaig reflexionar i em vaig calmar per poder finalitzar bé", assegura. Lara va acabar com a 37a classificada entre els seixanta competidors de la prova.
Tot això no deixa de ser la recompensa a una trajectòria llarga a l'esquena, malgrat que tot just té setze anys. "Quan era petita, un amic del meu pare tenia unes mules i de tant en tant anàvem la meva germana i jo a fer algun passeig fins que vam començar a entrenar més seriosament. Vaig començar amb ponis petits i feia salt. Vaig anar avançant i va ser quan vaig comprar un poni bastant bo que vaig veure que havia de donar una passa endavant per començar a competir a un bon nivell", recorda. El punt d'inflexió, no obstant això, va ser als quinze, quan va començar a competir en cavall. "La principal diferència són les altures. Passar de saltar 80 cm fins als 1,20 m, és una diferència important. També es nota per la mentalitat de l'animal i pel cos. Els ponis sempre t'ho donen tot, però els cavalls necessiten que posis tu també molt de la teva part", assegura.
Tot un procés que la va fer entrar al radar de la Federació Espanyola, que la va cridar per a fer una concentració amb una vintena de genets de tot l'Estat. "Només seleccionaven a sis i la pressió era molt gran. M'angoixava una mica perquè jo sabia que tenia opcions. No era la millor, però tampoc la pitjor. Vaig estar més nerviosa en aquestes proves que a l'Europeu", reflexiona. Finalment, va ser una de les escollides per ser a Polònia i l'equip espanyol va ser bronze, malgrat que la Queralt Lara va ser reserva en la prova.
Una experiència molt positiva i una notícia que motiva la sabadellenca abans del seu últim any com a júnior. "L'any que ve m'agradaria tornar a participar en la prova. Tinc la sort que ja em coneixen, però no hi ha res assegurat perquè depèn molt de la temporada i resultats". A mitjà termini: continuar progressant, però amb els estudis com a prioritat. "El meu objectiu principal no és dedicar-me a això. Vull aprofitar els anys de júnior i geneta jove que em queden i després ja veuré què passa. Ara mateix, no tinc intenció de competir en absolut i, si ho faig, serà quan hagi acabat la carrera i tingui més independència. M'agradaria continuar muntant, però més com qui practica un esport i sense la responsabilitat d'haver de competir", explica.