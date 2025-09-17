Rodri Escudero: "Veig l'equip molt còmode amb el sistema i estil de joc"

El Centre d'Esports encara no coneix la victòria -ni la derrota- en lliga aquesta temporada. Després dels agredolços empats davant d'Eldense i Atlético Sanluqueño, els arlequinats es van quedar a mitges davant del Cartagena, en el partit suspès per la pluja abans de finalitzar el primer temps i amb el 0-0 encara en el marcador. Els de Ferran Costa, amb els prop de cinquanta minuts pendents d'aquest enfrontament, han caigut a la zona de descens. Un fet "anecdòtic" i que no genera "pressió o nervis". "No en genera. És molt d'hora encara. Hem jugat només dos partits i mig i mirar ara la classificació no val per res", afirma Rodri Escudero.
El davanter de Simancas viurà aquest dissabte un partit significatiu davant del seu ex equip, l'Algeciras, amb qui va anotar onze gols la temporada passada. "És un duel especial per mi perquè hi vaig jugar l'any passat. Han estat a la categoria les cinc temporades i ens posaran les coses molt difícils. A Andalusia el futbol es viu d'una manera molt passional i l'estadi pressionarà. Al Nuevo Mirador crec que no perden des del febrer, quan encara jugava jo, i és una bona mostra de la fortalesa que tenen i el que costa treure punts del seu camp", assegura. "Ens forçaran a cometre errors i no es complicaran gens en situacions compromeses. Serà un enfrontament molt dur, però segur que estem al nivell", afegeix.
Encara lluny de les seves xifres al conjunt andalús, l'atacant ja s'ha estrenat com a arlequinat. De fet, va ser el màxim golejador de la pretemporada amb tres dianes i també l'encarregat d'obrir el compte de la lliga en la segona jornada de competició. "Estic content i agraït. Lògicament, com a davanter marcar és bo per a la confiança. A pretemporada vaig trobar el camí del gol en el primer partit i a la lliga ha estat en el segon, quan les coses funcionen, tot va molt més rodat". Una sensació que comparteix a nivell grupal. "L'equip està còmode amb el sistema i estil de joc. El que ens transmet el cos tècnic s'està veient reflectit sobre el terreny de joc. Som proactius i estem demostrant que anirem a guanyar els partits, sense especular o esperar el rival", apunta.