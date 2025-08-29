Un router nou, una zona especial habilitada i milers de persones pendents: el Ronin FC d'Ibai Llanos s'estrena a Sabadell

El Ronin FC, nou club de futbol creat per l'streamer Ibai Llanos, tindrà el barri de Torre-romeu com a punt de partida. L'equip amb seu a Sant Cugat, però que competirà a Rubí, dona el tret de sortida a la seva pretemporada amb un amistós davant de la UD Tibidabo TR aquest dissabte a partir de les 19:30 h. "Un dels nostres coordinadors és amic d'un membre del seu cos tècnic, ho van estar parlant i ho hem pogut concretar. Tothom del barri vol venir i segur que arrossegarà també molta gent de fora. Farem una rifa perquè el club també pugui rebre ajuda dels qui vulguin col·laborar. Per a nosaltres és una gran publicitat i un aparador molt gran perquè gent d'arreu conegui el Tibidabo", afirma el president del club, Emilín Jiménez.
El conjunt entrenat per Toni Sánchez es troba molt consolidat a Segona Catalana, on fins i tot ha fregat la zona d'ascens en les dues últimes temporades. No obstant això, la diferència de categoria no serà un tret diferencial i és que a l'equip d'Ibai Llanos hi ha jugadors amb gran recorregut, com l'ex del primer equip del Centre d'Esports, Ricard Pujol. "Sabem que ens costarà molt i estarà igualat. Ells estan a Quarta perquè és des d'on s'ha de començar, però la plantilla és molt superior", admet Jiménez.
El duel es podrà seguir en directe al compte de Twitch del Ronin FC, tal com ha anunciat Llanos a través dels canals oficials del club. Per a emetre el duel, els responsables dels continguts audiovisuals del mediàtic Ronin van estar al municipal de Torre-romeu aquest dijous per revisar la zona. De fet, segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, fins i tot tenen previst instal·lar servei de wifi amb un router nou únicament per al partit del dissabte. La presència d'Ibai Llanos a la ciutat està en dubte, però no descartada. "Nosaltres hem dit que podem habilitar una zona perquè estigui tranquil, però no ens han confirmat si vindrà o no", apunta el president.