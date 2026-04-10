El júnior del Sabadell BQ Vallès se cita amb la història a Reus

"Pot ser que sigui el nostre últim entrenament juntes", afirmen les jugadores del júnior U18 del Sabadell BQ Vallès, a qui visitem al gimnàs de l'Institut Ferran Casablancas en la sessió de dijous. L'endemà ja fan nit a Reus i dissabte disputen les semifinals de la competició. "És com un somni", asseguren. La temporada de les joves jugadores sabadellenques ha estat extraordinària, amb una fita que només s'havia aconseguit en dues ocasions en tota la història del bàsquet local, l'última el 1999: classificar per a la final a quatre catalana en la màxima categoria formativa.
Després d'aconseguir l'ascens a Preferent, van completar una segona fase molt bona per finalitzar en la tercera posició i aconseguir un dels bitllets per al torneig definitiu. "És el final perfecte a una etapa molt bonica. Algunes fa anys que juguem juntes i altres s'han afegit, però hem fet un grup maco. Hi ha moltes emocions aquests dies", afirma la Mariona Farré, una de les capitanes. "Estic molt orgullosa del meu equip. Som una família. És una gran recompensa a la feina que fem des de fa anys, treballant molt en el dia a dia i entrenant hores i hores", afegeix la Júlia Sala, una de les jugadores.
El BQ va fer la plena de victòries en la primera fase de competició, aconseguint per la via ràpida el seu lloc a la màxima categoria catalana. Un cop a Preferent, l'inici va ser molt bo, però això també va servir per generar unes expectatives que, amb les primeres ensopegades, van costar de gestionar. "Potser ens vam autoimposar una pressió que no ens tocava com a equip i vam haver de fer més feina mental. Quan vam guanyar l'Almeda i vam aconseguir la classificació va ser com treure's un pes de sobre. Ho vam notar des del primer dia, que potser ens va servir per relaxar-nos una mica, però ara ja fa setmanes que estem enfocades en el nou objectiu", apunta l'entrenador Miki Molgosa.
Van aconseguir la classificació matemàtica a dues jornades per acabar la competició i van tancar la lliga amb una victòria i una derrota, que va servir per ser finalment terceres. El rival ara serà precisament un CB Santfeliuenc contra qui van perdre clarament (85-59) en el penúltim partit. "Jo crec que tots dos ens vam guardar cartes perquè ja sabíem que ens enfrontaríem a la final a quatre", analitza Molgosa. "Elles tenen tres jugadores, sobretot, que són molt diferencials i la nostra feina és minimitzar aquests perfils i poder embrutar una mica el partit. Si anem a un marcador de més de vuitanta punts, tenim les de perdre. És una mica la feina, aconseguir que el resultat sigui curt", afegeix.
El duel inaugurarà la final a quatre de la categoria, dissabte a les 10:15 h, al Pavelló Olímpic de Reus. Després, a les 12 h, s'enfrontaran el Sant Adrià, que va ser primer de la fase regular, i el Joventut de Badalona. "El tema de la classificació, lògicament té incidència, però a un partit les diferències es redueixen al mínim i pot passar qualsevol cosa. Nosaltres hem d'intentar competir al màxim, amb el nostre pla de partit i intentar guanyar", explica Molgosa. Diumenge es disputarà la final (12 h) i, abans, el duel pel tercer lloc. Únicament els tres primers classificats de la competició aconsegueixen bitllet per al campionat d'Espanya, que allargaria una mica més el somni. "Seria una brutalitat, sobretot perquè és l'any de júnior, que és el previ pas al professionalisme", admet.
Un dels factors que juga a favor de les sabadellenques i en contra de les seves rivals és la pressió. Per al BQ Vallès estar entre els quatre millors de Catalunya és el premi a la bona feina, una recompensa a una temporada extraordinària, per als altres és gairebé una obligació. "És un punt a favor, però jo crec que, al final, totes ens posem una mica de pressió per complir els objectius. Ningú ens esperava allà i això també ens dona més capacitat de sorpresa", afirma la Mariona. "Volem gaudir de l'experiència, però també volem lluitar i competir cada partit per poder guanyar. Si podem arribar a la final serà molt maco i, si no, ho donarem tot per guanyar diumenge i ser terceres", apunta la Júlia. Un somni que encara guarda, com a mínim, dos capítols més. El Sabadell BQ Vallès vol continuar fent història.