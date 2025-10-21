Sabadellenca i Tibidabo es reparteixen els punts en el primer derbi a Segona Catalana

Un punt per cadascun en el derbi sabadellenc de Segona Catalana. Al municipal de la Creu, Sabadellenca i Tibidabo TR es van repartir els punts després d'un duel ple d'alternatives i oportunitats a banda i banda. Amb aquest resultat, tots dos es mantenen en la zona alta de la classificació. Els de la zona sud són quarts i els de Torre-romeu, sisens, amb vuit punts ambdós conjunts.
A l'inici, l'equip local va tenir més domini i va trepitjar àrea amb freqüència. No obstant això, el primer cop va ser dels visitants. El conjunt entrenat per Toni Sánchez va obrir el marcador a la mitja hora amb un golàs de falta directa d'Izan Grande. Fins al descans, el duel va perdre ritme, amb moltes interrupcions i alguna picabaralla.
Al segon temps, Juan Carlos Rodríguez va moure la banqueta buscant la reacció dels seus. Prop de l'hora de joc, un dels revulsius, Mamady Diallo va aconseguir la igualada que, posteriorment, va ser definitiu. Van tenir opcions ambdós equips de desfer l'empat, però ja no es va moure més el marcador. La pròxima jornada, la Sabadellenca visitarà el Berga, que és novè, i el Tibidabo rebrà el Sant Quirze, setè, amb els mateixos punts.