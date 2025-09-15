El Sant Nicolau debuta a Super Copa amb una gran remuntada

Debut somniat del SALAS Sant Nicolau a Super Copa. Els de Jonathan Ramírez es van imposar al CBU Lloret per 67-58 amb una gran reacció en el tram final. Els col·legials van arribar a perdre per disset punts en el segon quart i de dotze a l'inici del tercer període, però en els darrers quinze minuts de duel, la remuntada va ser una realitat en una jornada que es recordarà al Màgic Lau.
Els lloretencs van començar manant amb un 0-5 de sortida, després d'un inici d'imprecisions a banda i banda. La resposta dels locals va arribar a les mans de Pere de la Torre que amb vuit punts consecutius va capgirar la dinàmica. No obstant això, els visitants van reaccionar abans del final del primer període i van tornar a agafar l'avantatge amb el 8-13 després dels primers deu minuts. A la represa, el conjunt gironí va agafar el ritme de creuer i es va començar a distanciar, trencant el partit i arribant a agafar una renda de fins a disset punts a l'equador (13-30). Abans del descans, va poder maquillar el marcador l'equip sabadellenc i va deixar la diferència en els nou punts (25-34).
No va defallir el Lloret, que en el canvi de pista va continuar manant amb fins a dotze punts de marge durant gran part del quart. De fet, no va ser fins al tram final que el Sant Nicolau va despertar, acostant-se a poc a poc en el marcador i amb Herson Lorenzo posant els quatre de distància en els últims instants (42-46) i fent creure el Màgic Lau que la remuntada era possible. Entre el final del tercer període i l'inici del quart va tornar a aparèixer un encertat De la Torre des de la línia de 6,75 m (5/9 en el duel) per capgirar el marcador amb tres triples consecutius (51-46).
En minuts de nervis, els lloretencs es van intentar acostar de nou, però Max Bueno, amb cinc punts seguits, va obrir la màxima diferència favorable als locals de set punts. En els darrers compassos, els jugadors del Sant Nicolau van fer esclatar el Màgic Lau amb bones defenses i el +9 en el marcador per a la sentència definitiva. Inici perfecte dels col·legials que s'estrenen a la categoria amb victòria davant d'un dels equips cridats a estar a la zona alta. La pròxima jornada visitaran la pista del CB Artés.