El Sant Nicolau s'estrena a Super Copa rebent el CBU Lloret

Aquest dissabte, a les 19:45 h, comença el camí del SALAS Sant Nicolau a la màxima categoria del bàsquet català. Els col·legials debuten a Super Copa amb un duel de gran nivell al Màgic Lau. Visitarà el carrer de Jardí un CBU Lloret Samba Hotels que tornarà a ser un dels rivals a batre i candidats a tot en la categoria. L'equip entrenat per Jonathan Ramírez, per contra, té l'objectiu de mantenir-se després de l'ascens que van aconseguir el juliol passat, cobrint una vacant lliure. En lliga, els sabadellencs van ser quarts, quedant-se a un triomf de pujar.
Ara, però, el nivell puja considerablement i el primer rival de la temporada ja serà una bona mostra d'això. El Lloret, fa uns mesos, es van quedar a les portes de pujar a Tercera FEB per segon any consecutiu. L'equip gironí va ser quart a la lliga regular i va disputar la final a quatre de la competició, caient davant del CB Cornellà en les semifinals. Anteriorment, en el primer any de vida de la categoria, també van lluitar per l'ascens en una final a quatre en què també va estar el CN Sabadell entrenat precisament per Jonathan Ramírez. Nedadors i lloretencs es van veure les cares en el duel pel tercer lloc d'aquella cita, amb triomf sabadellenc per 69 a 52.
L'últim equip a qui es va enfrontar el tècnic amb el Club, i que serà el primer com a entrenador del Sant Nicolau a Super Copa. El 'LAU', per a l'estrena a la categoria, manté el bloc de la temporada passada a Copa, amb únicament tres incorporacions: Oriol Collado, Pere de la Torre i Herson Lorenzo. Comença el camí dels col·legials, que després d'un ascens sobre la botzina volen consolidar-se de nou al lloc que els pertany.