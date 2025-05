Així ha acabat la temporada per als quatre sabadellencs de Segona Catalana

Punt i final a la Segona Catalana. En l'última jornada, únicament Tibidabo i Sabadellenca tenien encara objectius en joc, però no van fer els deures. En el cas dels de Torre-romeu, que necessitaven una carambola per fer play-off, van caure en el derbi davant del ja descendit Can Rull (2-1). Javi Marcos va avançar els locals a la primera meitat i, després de la igualada d'Abel a l'inici del segon temps, Illias Astaf va fer el gol del triomf al Paco Herrera al tram final. De totes maneres, encara que hagués fet els deures el conjunt entrenat per Toni Sánchez no hauria assaltat la zona noble perquè el Sant Quirze no va fallar a casa contra el Berga (2-1).

Pel que fa a la Sabadellenca, els de la zona sud van caure per 3-0 a Barberà i acaben en la cinquena posició per la cua (12a), la primera que serveix per mantenir la categoria. El temor de l'equip taronja és un possible descens compensat des de categories estatals, tot i que sembla poc probable. Les diferents casuístiques que es poden donar deixen la 'Saba' sempre fora de l'equació, però encara no hi ha confirmació oficial de la Federació dels criteris que es seguiran si hi ha dos descensos. Un primer descens arrossegat no afectaria en cap cas l'entitat presidida per José Sag, però si es produís un segon per impagaments, sí que podria acabar fent caure la Sabadellenca, sempre i quan es segueixi un criteri de puntuació i no de criteri geogràfic. Sembla poc probable que acabi passant, però la possibilitat no està encara tancada.

D'altra banda, el Sabadell Nord va acabar la lliga amb una gran victòria a casa contra el Fátima, un dels equips que lluitava per l'última plaça de play-off. Els de Ca n'Oriac es van imposar per 3-1 amb una diana de Rubén Rueda a la mitja hora de joc i, després de l'empat visitant, dos gols més en el tram final d'Ivan Baudet i Aiman Benmehimda. Amb aquest triomf, els de Cristian Barea tanquen una temporada per a oblidar i acaben la lliga a la cua de la taula.