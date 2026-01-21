La selecció espanyola, amb tres del CN Sabadell, fora de la lluita per les medalles a l'Europeu

La selecció espanyola no podrà revalidar el seu títol continental. L’equip dirigit per David Martín va caure davant d’Hongria en els penals (11-11, 4-3) en el duel decisiu pel segon bitllet a les semifinals de la segona fase de l'Europeu de Belgrad. D’aquesta manera, els tres del CN Sabadell, Sergi Cabanas, Edu Lorrio i Òscar Asensio, s’acomiaden de la lluita per les medalles i s’hauran de conformar amb el duel pel cinquè lloc que serà dijous contra el perdedor de l’enfrontament entre Croàcia i Itàlia.
El duel des de l'inici va portar el mateix guió. Els hongaresos van començar manant a través de Krisztian Manhercz i, malgrat que els espanyols van igualar amb Álvaro Granados, va ser una dinàmica que es va anar repetint durant tot l'enfrontament. Es van distanciar a dos gols els magiars, però al final del primer quart, les dianes de Roger Tahull i Cabanas van situar el 3-3. Soma Vogel va anar creixent i el combinat estatal es va encallar en les superioritats. No obstant això, la selecció hongaresa no va aconseguir obrir escletxa i a cada gol va rebre resposta, abans o després, fins al 5-5 al canvi de porteria.
Akos Nagy i Vendel Vigvari van tornar a situar els dos gols de renda just quan Edu Lorrio va entrar a escena en substitució d'un Unai Aguirre sorprenentment poc inspirat (una aturada en vuit llançaments). Lorrio va començar a aturar i els espanyols van igualar a través de Marc Larumbe i Bernat Sanahuja. Zsombor Vismeg va treure el 100% d'efectivitat sota pals al capità del Club en un llançament que se li va esmunyir per sota el braç al madrileny abans que Unai Biel situés el 8-8 a les portes de l'últim quart.
Vince Varga va anotar, però amb un inspirat Sergi Cabanas, la selecció estatal va aconseguir el seu primer avantatge del duel amb dues dianes en poc més d'un minut. La inspiració del sabadellenc no va anar en consonància amb la resta dels seus companys que van continuar malbaratant bones oportunitats, sobretot en home de més, i van veure com els hongaresos capgiraven de nou el marcador amb gols d'Akos i Adam Nagy. En l'última possessió, quan tot semblava perdut, el mateix Cabanas va agafar galons per inventar-se una vaselina teledirigida des de sis metres per forçar els penals a un segon per al so de la botzina.
Des dels cinc metres, no obstant això, es va demostrar que la igualada només havia estat possible per la genialitat del jugador del CNS, que va transformar el seu penal en la tanda, igual que Granados i Alberto Munárriz, però Sanahuja i Biel es van trobar un Soma Vogel que va ser l'heroi del conjunt magiar. A l'altra banda, Lorrio (amb un 60% d'aturades en els minuts a l'aigua) va tornar a deixar el seu lloc a Aguirre que va aturar un dels llançaments, però no va poder evitar el triomf d'Hongria, que lluitarà per les medalles en l'Europeu. El conjunt espanyol s'haurà de conformar amb el partit pel cinquè lloc.