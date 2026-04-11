El CE Sabadell més pràctic guanya per la mínima el Sevilla Atlético

Sense treure la versió més brillant de la temporada, però suficient per tornar al camí del triomf. El CE Sabadell s'ha imposat per la mínima al cuer Sevilla Atlético (1-2) a l'estadi Jesús Navas en un exercici de practicitat dels homes de Ferran Costa. Els arlequinats s'han avançat al primer temps a través de Rodri Escudero i han duplicat al segon temps, amb una diana d'Agustín Coscia. Ha tocat patir en l'últim tram pel gol dels locals, però ha tancat la victòria el conjunt sabadellenc que recupera momentàniament el lideratge, a l'espera del partit d'aquesta tarda de l'Eldense.
Costa ha presentat un onze amb diverses novetats respecte a l'equip que va perdre la setmana passada a casa. En la defensa, Carlos García i Kaiser han ocupat l'eix amb David Astals i Genar Fornés com a laterals. Ha reforçat el mig del camp el tècnic amb Tito Tolosa com a pivot i en l'atac ha tingut la seva oportunitat Rubén Martínez, que ha actuat a la banda esquerra, amb Rodri Escudero com a referència. Alguns dels indiscutibles com Arthur Bonaldo o Javi López-Pinto s'han quedat a la banqueta, mentre que Xavi Moreno no ha entrat en convocatòria per molèsties a l'adductor.
El duel ha començat amb un ritme molt baix. Li ha costat al Centre d'Esports entrar al partit i els locals s'han fet amb la possessió de l'esfèrica, tot i que sense grans ocasions. El primer avís ha estat d'Astals en una falta lateral molt tancada que ha aturat Rafa Romero. A l'altra banda del camp, David López ha posat a prova Fuoli amb un xut des de la frontal molt centrat i, la millor, ha estat una volea de Sierra que també ha rebutjat Fuoli tot i que l'acció ha estat anul·lada per fora de joc. També Pedraza de cap ha pogut avançar els sevillans en uns primers minuts d'imprecisions als arlequinats.
Passat l'equador ha començat a créixer amb la pilota el Sabadell, fins i tot trepitjant àrea amb una jugada de Quadri en què s'ha revisat un possible penal que no ha sancionat el col·legiat. A la mitja de joc, ha trobat el camí en la primera aproximació realment clara el conjunt sabadellenc. Rodri Escudero, en una bona jugada personal, ha connectat un potent xut creuat amb l'esquerra que ha superat el porter després de fregar en un defensor. Un premi molt excessiu per l'ensopit partit a la gespa de l'estadi Jesús Navas. El gol ha donat confiança als arlequinats que han pogut duplicar en un cop de cap d'Escudero desviat. No ha patit en defensa el Centre d'Esports que ha mantingut el mínim avantatge al pas per vestidors.
Ha mogut la banqueta a la represa Ferran Costa amb l'entrada d'Eneko Aguilar per Tito, centrant la posició de Genar i situant, per moments, la defensa de tres centrals. La primera gran ocasió ha estat de nou d'Escudero, després d'una pèrdua dels locals, amb un xut des de la frontal que ha aturat Romero. Amb la calma del marcador a favor, els arlequinats han dominat més la possessió en un duel que ha continuat amb un ritme de joc baix i sense grans arribades a cap de les dues porteries. En aquesta tranquil·litat a punt ha estat de ser expulsat Carlos García per tombar un rival després d'una pèrdua perillosa a camp propi. L'àrbitre ha revisat l'acció, però ha mantingut la groga per la posició en paral·lel de Kaiser.
Ha refrescat l'equip a l'equador el tècnic i Alan Godoy, Agustín Coscia i Bonaldo han substituït Escudero, Rubén Martínez i García. S'ha obert el Sevilla i això ho ha aprofitat el Centre d'Esports per començar a acostar-se sobre la porteria local amb transicions ràpides. Ha avisat primer Coscia amb un xut des de la frontal aturat pel porter i, poc després, també Godoy ha intentat aprofitar una jugada ràpida sense encert. També ha donat un ensurt l'equip andalús en una centrada d'Ibra Sow que no ha pogut connectar un atacant al segon pal.
A l'altra banda del camp, Coscia ha trobat finalment el premi després de recuperar una pilota en zona de tres quarts i s'ha cuinat la jugada en l'u contra u fins a superar el porter amb una potent rematada. L'alegria ha durat poc i la resposta ha estat immediata d'Alex Costa amb un xut al pal curt que ha sorprès Fuoli. Ha tornat a tenir la sentència Godoy en una contra que ha definit molt malament i ha tocat patir fins al final. Ho ha fet el Centre d'Esports que torna a guanyar després de l'ensopegada de la setmana passada. Els de Ferran Costa rebran l'Hércules la pròxima setmana, a la Nova Creu Alta.
Fitxa tècnica
Sevilla Atlético: Rafa Romero, David López (Ibra Sow, m. 66), Iker Muñoz (Moreno, m. 57), Rivera, Sierra (Altozano, m. 74), Jalade, Pedraza (Álex Costa, m. 74), Valentino, Nico Guillén, Manuel Ángel i Alcaide (Juan Cortez, m. 66).
CE Sabadell: Fuoli, Astals (Carlos Alemán, m. 88), Kaiser, Carlos García (Bonaldo, m. 67), Genar, Quadri, Urri, Tito (Eneko Aguilar, m. 46), Priego, Rubén Martínez (Godoy, m. 66) i Escudero (Coscia, m. 66).
Àrbitre: Javier Figueiredo (comitè gallec). Grogues: Iker Muñoz, Cortez; Urri, Kaiser, Carlos García, Astals, Godoy.
Gols: 0-1, Escudero m. 31; 0-2, Coscia m. 80; 1-2, Alex Costa m. 82.
Incidències: Partit disputat a l'estadi Jesús Navas amb presència d'una cinquantena d'aficionats arlequinats.