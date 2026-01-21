Ton Ripoll: "No volem estrelles que facin molts gols, però no et puguis prendre un cafè amb ells"

El líder torna a la Nova Creu Alta aquest cap de setmana. I ho fa amb un rival que es pot etiquetar com a trampa. L’Alcorcón, que estava cridat a ser a la zona alta de la taula, es troba a la part mitjana-baixa amb un rendiment força irregular. “Serà un partit molt dur, tenen una gran plantilla i, realment, estan en aquestes posicions perquè això és futbol. Són un equip molt fort i ens posaran les coses molt difícils perquè vindran amb tot per poder sumar. Nosaltres farem el nostre partit, com sempre, i intentarem sumar els punts”, afirma Ton Ripoll, un dels habituals en els esquemes de Ferran Costa.
Precisament, el duel de la primera volta davant del conjunt madrileny va servir per començar a demostrar la capacitat d'un equip que no estava trobant tan bons resultats com les sensacions que estava deixant en l'inici de la temporada. El 0-3 de Santo Domingo va ser la confirmació que l'equip podia guanyar i golejar en qualsevol escenari. “Recordo que veníem d’una dinàmica d’empats i que ens estava costant traduir les ocasions en gols. Tot i això, per nosaltres no va ser una sorpresa. Sabíem que fèiem moltes coses bé i que no teníem els resultats que mereixíem, però sí que ens va servir per donar un cop sobre la taula i veure de què érem capaços”, diu.
Els arlequinats arribaran a l'enfrontament al capdavant de la taula amb tres punts de marge respecte al segon i després de sis triomfs consecutius, l'últim, la patida victòria a Terol. “Hem tingut altres partits que ens ha tocat patir i lluitar fins al final. El Teruel és molt fort en aquestes situacions de centrades laterals i pilota aturada i vam demostrar que podem competir i defensar aquestes situacions. Això diu molt de l’equip que som i volem ser”, assegura. La dinàmica de victòries, no obstant això, no desvia el focus de la feina. “No pensem en el que diuen o pensen els altres. Només ens enfoquem a fer el millor entrenament cada dia per arribar en condicions i garanties al partit del cap de setmana. Ho diem des del primer dia de pretemporada i ningú se surt d’aquesta línia”, reconeix.
Amb el mercat d'hivern en marxa, el carriler també ha parlat de l'adaptació dels nous: Xavi Moreno i Alan Godoy. "Són dos jugadors molt joves, però amb experiència també en altres clubs. Han entrat bé al vestidor i això és el més important. No som un equip d'estrelles o de grans individualitats i ho han entès perfectament. Volem gent disposada a morir pel company que té al costat i no una estrella que faci molts gols, però després no puguis anar a fer un cafè amb ell. Som afortunats que hagin vingut i ells d'estar aquí perquè ens podem ajudar molt mútuament", sentència Ripoll.