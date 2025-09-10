Gran ambient i nivell en els tornejos de Festa Major del Cercle Sabadellès

El Cercle Sabadellès 1856 ha celebrat aquest cap de setmana els seus tradicionals tornejos de Festa Major de tennis i pàdel, dues de les cites més destacades del calendari esportiu del club. “El torneig de FM és una tradició que connecta el club amb la ciutat, donant-lo a conèixer entre els sabadellencs i sabadellenques que poden conèixer les nostres instal·lacions”, ha destacat la Laia Santamaria, responsable de la competició.
En el tennis, la final va enfrontar Marc Domingo i Víctor Tehas en un partit intens sobre la terra batuda que va concloure amb victòria de Domingo en tres sets, que es disputaven a 4 jocs, per 2/4, 5/4 i 11/9. Un total de 28 jugadors van participar en aquesta edició, confirmant un any més la gran acollida de la competició dins dels actes de les festes locals. El format de la competició també tenia una final de consolació, disputada per jugadors que havien perdut a primera ronda. El guanyador d’aquest quadre va ser en Lluís Ustrell, qui va tancar el podi.
D'altra banda, el torneig de pàdel va reunir 20 parelles participants en el quadre masculí i 6 en el femení en un ambient immillorable. Les finals van destacar per l’alt nivell de joc i la gran presència de públic a les pistes del club. Finalment, Álvaro Ventura i Robert Sallent van ser els campions de la competició masculina, imposant-se a Carles Chuecos i Carlos Plaza, mentre que Anna Marsal i Olga Martínez van guanyar la femenina, després de superar Carla Sánchez i Claudia Barckhahn en la final.
El responsable de la competició de pàdel, Siscu Violeta, va posar en valor la gran acollida de l'edició d'enguany: “ha tingut un magnífic ambient, acompanyat d’unes condicions meteorològiques immillorables” i va subratllar que el gran nombre de parelles participants, sobretot en el quadre masculí, va permetre "veure una gran competició”.