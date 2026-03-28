El CE Sabadell visita el millor equip de la segona volta amb l'objectiu d'allargar la bona dinàmica

Un nou desplaçament de gran exigència per al CE Sabadell, que visita el Villarreal ‘B’ aquest diumenge a les 16 h (en directe a LaLiga Plus, Football Club i Esport3). Els arlequinats, reforçats anímicament després de la golejada del cap de setmana passat, tornen a enfrontar-se a un dels rivals de la zona alta. "Per nosaltres és el partit més important, però perquè és el següent que hem de jugar. El que ja ha passat ens ha de servir per gaudir i aprendre. Ens mantenim lineals i estables. Tothom comença la setmana de zero i s’ha de guanyar els minuts amb feina i esforç. Sabem quin és el camí que hem de seguir, ho hem tingut clar des del primer dia, i no ens sortim d’aquí", apunta el tècnic Ferran Costa.
Els arlequinats continuen líders amb tres punts de marge respecte al Madrileño i quatre amb l’Eldense, però allarguen la distància fins al set amb l’Europa. L’objectiu més immediat, no obstant això, és aconseguir els punts necessaris per fer play-off, sense mirar als altres. "Hem d’anar pas a pas. Ho vam dir, el següent repte és sumar aquests 62 punts que ens poden garantir el play-off. Jo estic convençut que els sumarem i, aleshores, ja podrem mirar el següent repte. Què fan o deixen de fer els altres ens és igual. Correm contra nosaltres mateixos", assegura Costa.
Retorns importants a la defensa
Per al duel, les principals novetats seran a la defensa. Kaiser i Arthur Bonaldo tornaran a la convocatòria després de complir sanció mentre que Carlos Garcia ho farà un cop recuperat de la lesió que l’ha tingut tres setmanes fora. Això obre el ventall de possibilitats a la rereguarda tot just set dies després de completar un trencaclosques contra l’Europa. Una de les incògnites és saber si repetirà Carlos Alemán per la seva bona actuació en el lateral dret. "Pot ser que sí i pot ser que no. El més important és que ha demostrat que està llest. És un jugador molt jove, ha crescut durant la temporada des de la mentalitat i la feina del dia a dia. Sabíem que estava preparat, com ho va demostrar la setmana passada. Encara hem de decidir quin és el millor onze per començar i quin és el millor per acabar el partit".
D’altra banda, serà dubte fins a última hora Miguelete, que es va retirar amb molèsties al genoll. "Ha evolucionat bé durant la setmana, ell vol arribar i encara hem de decidir si està disponible o no pel partit", apunta Costa. Estan descartats els lesionats Ton Ripoll, que estarà uns dos mesos de baixa, Sergi Segura, Jan Molina i José Ortega.
Un rival que arriba en bona dinàmica
Al davant estarà un filial del Villarreal que s’ha convertit en un rival habitual en l’última dècada al grup 3 de Segona B. Aquesta temporada, amb David Albelda al capdavant, han anat de menys a més. Només han perdut dos dels últims disset partits, curiosament tots dos contra el Teruel, i se situen en zona de play-off, cinquens amb deu punts menys que el Centre d'Esports. Arriben al duel amb força baixes per l’aturada de seleccions. Un dels golejadors és l'exjugador del Sabadell 'B', Albert Garcia, que en suma quatre.
Els groguets han donat una passa endavant en els últims mesos de competició. "En la segona volta han sumat tres punts més que nosaltres i són els millors d’aquest tram. És un repte i una motivació més, anar al camp de l’equip més en forma del grup per fer el que calgui per aconseguir el triomf. És un club modèlic, que ha fet les coses molt bé i que té un filial amb gran talent i una identitat molt clara. Igualment, com sempre, anirem amb el nostre estil i personalitat per poder guanyar", assegura Ferran Costa.
Més de 600 arlequinats a les graderies
Els arlequinats tindran un impuls més a les graderies. Més de 600 aficionats del Sabadell seran presents en la zona visitant del Mini Estadi. "Estem normalitzant uns desplaçaments que són excepcionals a la categoria. És un motiu més per deixar-nos tot al terreny de joc i intentar sumar els punts". A la primera volta, el triomf va ser per al Centre d'Esports que es va imposar per la mínima amb un gol de Rodri Escudero. Per trobar el darrer precedent a Vila-real cal anar al 2022 quan el conjunt entrenat aleshores per Pedro Munitis va guanyar per 0-3 amb dianes de Jacobo González, Kaxe i Xavi Boniquet. El balanç, però, no és especialment positiu amb dues victòries, un empat i sis derrotes. Tornarà a aconseguir els punts l'equip sabadellenc o continuarà la malastrugança anterior?