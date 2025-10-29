Una mala segona meitat condemna al KEIO CN Sabadell a Hannover

Cop dur per al KEIO CN Sabadell en les seves aspiracions per ser al top-8 de la Champions. Els sabadellencs afrontaven un duel clau a la piscina del Waspo Hannover i van caure per 16-14, deixant el caseller de punts en el grup encara sense estrenar després de dues jornades.
La derrota va ser especialment cruel per com es va donar. Després de l’1-o inicial dels alemanys, els de Quim Colet van capgirar el marcador i es van posar per davant amb dianes de Martin Famera i Fede Panerai. Van igualar els locals, però Alberto Barroso va anotar en home de més i Rafa Vergara va posar per primer cop el +2. Panerai i Òscar Asensio van tancar el període amb un 3-6 esperançador. Al segon quart, la dinàmica es va mantenir fins als últims trenta segons. Dues dianes de Panerai van situar momentàniament els quatre de gols de marge, però just abans del descans, Nikola Milardovic i Denis Strelezkij van posar el 6-8 en els darrers atacs, ajustant el marcador al canvi de porteria.
A la represa, Milardovic va reduir encara més i, després que Panerai fes el 7-9, es va confirmar el canvi de dinàmica. Van igualar per primer cop des del 2-2 els locals i, malgrat que l’inspirat Panerai i Jan Pérez van situar el 9-11, abans de l’inici de l’últim quart, els alemanys van tornar a ajustar el resultat, deixant tot per decidir. Empat i gol sabadellenc en l’intercanvi de cops del darrer període. Va tornar a posar distància el KEIO a través de Barroso i Panerai (12-14), però només va ser el preàmbul de la desfeta definitiva.
Niclas Schipper va obrir un parcial demolidor i decisiu a menys de tres minuts pel final. Strelezkij, de penal, va igualar i, en l’embranzida del conjunt bavarès, Marko Bacan va posar el primer avantatge local en gairebé 28 minuts de joc abans que Lazar Vukicevic sentenciés l’enfrontament. Gerro d’aigua freda per al conjunt de Quim Colet que torna a repetir una fórmula que comença a ser preocupant, amb un rendiment molt alt en els dos primers períodes i baixant molt el rendiment en els minuts decisius de partit. Amb aquesta derrota es queda amb zero punts en dues jornades el KEIO que ja no té marge d’error si vol mantenir vives les opcions de lluitar per la classificació a la següent ronda.