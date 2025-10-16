El Cineclub projecta 'Lorca en la Habana' a l'Imperial

Cineclub Sabadell porta el documental Lorca en la Habana a l’Imperial. És un treball audiovisual que recrea l’estada de Federico García Lorca a Cuba i que combina història, literatura, dramatització i música per aprofundir en la relació del poeta amb l’illa caribenya. El film compta amb participació sabadellenca. El periodista local Xavier Rosell és un dels assessors de direcció i l’empresa GAPSA, propietat del sabadellenc Enric González, és patrocinadora de la pel·lícula i de la presentació a la ciutat.\r\n\r\nLa projecció tindrà lloc aquest dijous 16 d'octubre a les 20.30 h i tancarà la gira catalana de presentacions de la pel·lícula, que es va estrenar al Festival de Málaga el març. La sessió comptarà amb la presència dels directors del film, José Antonio Torres i Antonio Manuel, que explicaran al públic els detalls del procés creatiu i els objectius d’aquesta producció. L’acte finalitzarà amb una lectura poètica a càrrec de la rapsoda Carmina Ferreres.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tPòster del documental\r\n\tAutor: Braulio Valderas\r\n\r\n\r\n\r\n