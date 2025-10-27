Amor entre un vaquer sarcàstic i una advocada estirada

Tamara Marín situa el lector al porxo del ranxo, gronxant-se en un balancí, molt probablement tapat amb una manta ben gruixuda i la mirada perduda en la immensitat del camp. L’escriptora sabadellenca acaba de publicar el seu primer cowboy romance –romanç de vaquers–, Indomable (Grijalbo), una història d’amor entre una advocada de ciutat estirada i un rude, solitari i sarcàstic jove de camp. El més sorprenent d’aquesta història n’és la ubicació. No és a la llunyana Texas, sinó a Osca. Quilòmetre zero.
“És un gènere que està molt de moda. Quan vaig rebre l’encàrrec de Penguin Random House, vaig parlar-ne amb les amigues. Totes es van sorprendre que encara hi hagués vaquers, per això vaig basar la meva protagonista en la seva reacció”, explica Marín. La protagonista és l’Aitana, una advocada barcelonina més aviat altiva i freda que ha aconseguit el pis de luxe gràcies a l’addicció a la feina en un reputat bufet. El seu darrer estrany encàrrec, amb què aspira a l’anhelat ascens, però, la traurà de la zona de confort. Ha d’investigar una demanda a un ranxo vaquer perdut entre muntanyes, a Osca. “Exiteixen els ranxos més enllà de les pel·lícules de l’oest?”, es pregunta.
A l’altre costat de la història, l’Abel. Ha heretat la granja del seu pare i l’ha convertit en un centre de teràpia equina per a nens amb trastorns. Es trobaran quan l’Aitana, fent-se passar per turista, investiga els cavalls de la granja, que semblen malalts.
“Una de les parts més interessants del llibre és tota l’evolució que fa la protagonista, que a l’inici sembla freda i difícil”, explica l’escriptora. Abans d’escriure aquest llibre, Marín explica que va haver de documentar-se per conèixer les teràpies equines. També per treballar l’ambientació, un aspecte que normalment passa més desapercebut en les seves novel·les. Volia aconseguir traslladar el lector al porxo del ranxo.
Un fenomen de masses
“Estic rebent molt bon feedback”, valora Marín, una escriptora que viu dels llibres autopublicats, que són la majoria dels 27 que ha tret al mercat. Les seves novel·les es consumeixen massivament. N’hi ha unes quantes, 5 o 6, que han ocupat la primera plaça dels llibres més llegits a Amazon. A la mateixa plataforma, també hi publica àudiollibres amb molt bona acollida.
“Els llibres publicats amb editorials tenen molt bona distribució i arribes a públic nou. Els llibres autopublicats, però, em permeten viure d’escriure. Hi ha coses bones en les dues maneres de publicar”, detalla l’escriptora, a qui l’editorial destaca per la seva capacitat per “atrapar a través de les seves històries” i per “insuflar-hi aire fresc”.