ARA A PORTADA

Cultura i oci

Berta Clapés presentarà 'The city' a l’Eix Macià per Festa Major

La cantant sabadellenca serà telonera d'Abraham Mateo i Chenoa

  • El pop de Berta Clapés surt de l’habitació
Publicat el 04 de setembre de 2025 a les 10:50
Actualitzat el 04 de setembre de 2025 a les 10:51

Una relació “confusa i desesperant” ha fet néixer el darrer tema de la cantant sabadellenca Berta Clapés. Titulada The city, és un single pop rock amb tocs heavy de guitarres elèctriques, produït per Jordi Mateo. “És una cançó de ràbia femenina que es reflecteix de manera crua i sense filtres”, explica. 

L’escenari per presentar The city serà immillorable. Dos anys després de debutar amb l’àlbum Songs from my bedroom, Clapés actuarà aquest dissabte a l’Espai Concert de l’Eix Macià , a les 21 h, com a telonera d’Abraham Mateo i Chenoa, per Festa Major. Serà l’actuació més gran de la sabadellenca, que, tanmateix, ja va presentar a una trentena d’escenaris el seu darrer àlbum, en format solista i amb banda. 

The city es publicarà aquest divendres. Es podrà escoltar a diferents plataformes. 

Notícies recomenades