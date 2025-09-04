Berta Clapés presentarà 'The city' a l’Eix Macià per Festa Major

Una relació “confusa i desesperant” ha fet néixer el darrer tema de la cantant sabadellenca Berta Clapés. Titulada The city, és un single pop rock amb tocs heavy de guitarres elèctriques, produït per Jordi Mateo. “És una cançó de ràbia femenina que es reflecteix de manera crua i sense filtres”, explica. \r\n\r\nL’escenari per presentar The city serà immillorable. Dos anys després de debutar amb l’àlbum Songs from my bedroom, Clapés actuarà aquest dissabte a l’Espai Concert de l’Eix Macià , a les 21 h, com a telonera d’Abraham Mateo i Chenoa, per Festa Major. Serà l’actuació més gran de la sabadellenca, que, tanmateix, ja va presentar a una trentena d’escenaris el seu darrer àlbum, en format solista i amb banda. \r\n\r\nThe city es publicarà aquest divendres. Es podrà escoltar a diferents plataformes. \r\n