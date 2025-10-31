La filòsofa sabadellenca Carmen Ruiz Muñoz acaba de publicar el poemari Incontinencia verbal (Caligrama), en què traça una línia per sobre de “qüestions que humana, social i políticament ens preocupen i ens afecten a la majoria: malentesos amorosos, la soledat, el maltractament a les dones, l’emergència de noves tiranies i les guerres injustes”.
La poesia de Ruiz Muñoz vol oferir una perspectiva poètica sobre “el poder d’enfocar la vida personal i social cap a un món en què es respecti el benestar de tothom”. Alhora, sosté la poeta, “denunciar allò intolerable és un acte que ens dignifica perquè qui calla, atorga”, apunta l’autora, que es defineix com una admiradora de Plató, “filòsof de capçalera de qui no me’n separen els milenis transcorreguts”, ja que “el seu pensament conté valors que mereixen anar traspassant segles”.
Carmen Ruiz Muñoz, que ha desenvolupat la seva activitat professional com a professora de Filosofia d’institut, és autora de diversos poemaris, des de Poemas encintos (1980) fins al llibre actual, passant per Mar de popa (2021) i Mundos en la calima (2023). El llibre es pot comprar a Amazon, FNAC i Casa del Libro.