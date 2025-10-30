L'Observa espera arribar a les 5.000 persones de públic cada dia

El Festival Observa de Sabadell ja escalfa motors per a la seva cinquena edició, que es celebrarà del 21 de maig al 7 de juny de 2026 a l'icònic amfiteatre del parc de Catalunya, un dels principals reclams de la iniciativa. Fa poc es va revelar el nom dels encarregats d'obrir el festival amb un concert inaugural gratuït: Buhos. El grup liderat per Guillem Solé inaugurarà l'Observa en un concert amb reserva prèvia el dia 22 de maig, coincidint amb la seva gira de 20 anys.
Segons explica el director del festival, José Luis Castet, la decisió d’anunciar el nom de Buhos abans que la resta del cartell ha estat una aposta estratègica: "Volíem aprofitar la tirada de Buhos, que han fet pública la gira dels seus 20 anys, i hem cregut que era una bona oportunitat també per fer promoció de l’Observa". Castet no ha volgut revelar cap nom més, però no cal ser impacients, ja que la resta d'artistes presents al festival es donaran a conèixer l’11 de novembre. El sabadellenc assegura que l’esperit de l'Observa es manté fidel a la fórmula que l’ha fet créixer: "Serà més o menys el mateix format: tres setmanes, dotze dies de festival, nou dies d’escenari principal. A més a més, aquest any fem la celebració del cinquè aniversari".
Tot i la magnitud de l’esdeveniment, el director reconeix que l’organització no els suposa un repte insalvable, ja que disposen d'un equip professional i experimentat: "És una feina agraïda que sabem fer i que no ens estressa". Pel que fa als reptes, Castet apunta que el gran objectiu és mantenir i ampliar la base de públic, amb una fita clara: "El repte recau més en la programació i en la comunicació, per poder assolir que cada dia vinguin 5.000 persones". Aquesta seria la xifra ideal per a l'organització.
L’edició de 2026 serà especialment significativa per al festival, que celebra cinc anys de vida. Castet destaca que el que més els il·lusiona és poder continuar creixent i mantenir el projecte viu: "El que més expectació ens genera és poder continuar i poder repetir cada any, que cada any sigui més fàcil i que hi vingui més gent. Que tota la feina tingui sentit quan es fa l’edició". El director reivindica també l'amfiteatre del Parc Catalunya com un espai únic per celebrar un festival i un dels grans atractius de l'Observa, "gairebé cap ciutat disposa d'un espai com aquest en una localització amb tanta afluència, és un luxe que no trobes enlloc", afirma.