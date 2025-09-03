La Casa Azul té essència sabadellenca

Si volia formar part de La Casa Azul, havia de tenir els nassos de fer el càsting en un concert en directe. La banda capitanejada pel carismàtic Guille Milkyway buscava un bateria i, per una carambola de la vida, la proposta va arribar sobtadament al sabadellenc Guillem Barceló. Eren finals del 2016, Sala Ocho y Medio de Madrid.
Va agafar un AVE carregat de nervis. Com tothom, Barceló coneixia la mítica La revolución sexual, a tot estirar un parell de cançons més, però no era fan del grup. A sobre, no va tenir temps per preparar-se gaire. Però no només va anar bé. Aquella nit es va forjar una comunió màgica que arriba fins avui. Que es notarà al concert de Festa Major d’aquest divendres a la nit.
Però el fil que uneix La Casa Azul i Sabadell és més llarg. Ens situa a l’extint Sweet Cafè Barcelona, a principis dels 2000. El grup publicava els seus primers àlbums. En aquell moment, el sabadellenc Lluís Domingo ja n’era fan. Tan fan que molts dijous anava al local barceloní amb la seva colla per veure un encara força desconegut Guille Milkyway punxant-hi música com a discjòquei. Un dia van anar a sopar, van encaixar i va néixer una amistat tan profunda que, fins i tot, Guille Milkyway és padrí dels fills de Domingo.
En aquells inicis, la Casa Azul començava a desplegar-se. Les gires reclamaven acompanyar la música de recursos audiovisuals. Així va ser com Lluís Domingo –soci de Guillem Barceló a l’estudi creatiu Centdinou– va començar a donar un cop de mà fins a esdevenir coordinador de les projeccions del directe del grup de Guille Milkyway. A més, hi fa de corista i toca alguns teclats.
Més tard, Domingo tornaria ser essencial per trobar ràpidament un bateria per La Casa Azul. I també per sumar un altre sabadellenc, Jordi Aguilera, parella de Domingo, com a músic i corista del grup.
Sobre el concert
La Casa Azul actuarà divendres a les 22.30h a l’Espai Concert de l’Eix Macià. La darrera vegada que el grup de Milkyway va tocar a la ciutat va ser el 2022, presentant l’àlbum La gran esfera al Parc Catalunya en el festival Observa, davant de 1.500 persones.
La mateixa nit, Los Punsetes actuaran a l’Estruch (22h); Joana Serrat a la plaça de Sant Roc (22.30 h) i DJ Spacer a l’Estruch (23.30 h).