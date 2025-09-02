Els Saballuts volen coronar tres castells de 8 per Festa Major

Els Saballuts treballen de valent aquests dies per exhibir-se a la Diada de Festa Major, a la plaça Sant Roc el migdia de diumenge 7 de setembre, una jornada en què estaran acompanyats dels Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró i els Nens del Vendrell. L’objectiu és assolir els tres castells de 8 –3d8, 4d8 i 7d8–, una fita que aquesta temporada encara no han aconseguit. Va ser l’octubre passat, per celebrar l’aniversari, el darrer cop que van combinar aquests tres castells.
“Tot just hem tornat de vacances, però ens trobem en un bon moment per fer els tres castells de 8 en la mateixa actuació. Aquest darrer cap de setmana hem actuat a la Festa Major de Granollers i ens ha anat bé, amb el 3d8 i el 4d8”, explica el cap de colla dels Saballuts, Joan Carles Sánchez. “Estem concentrats en els assajos i ens sentim bé per encarar aquesta segona part de la temporada, que és una mica més curta, ja que acaba el novembre”, afegeix.
Joan Carles Sánchez fa una crida per continuar sumant esforços a la ciutat. Per aal 7d8, però també per altres castells, es necessiten moltes camises verdes per reforçar la pinya. La Festa Major, doncs, és una bona ocasió per fer lluir l’entitat.
Aquest dimecres, els Saballuts oferiran un assaig general a la plaça de Sant Roc, a les 19.30h. El divendres hi tornaran a la mateixa hora per oferir els pilars d’inici. El dissabte, a les 18h també a la plaça, hi haurà les vigílies.
El dia gros serà el diumenge. Començarà amb la Cercavila, a les 11.30h des de la plaça de l’Àngel, per arribar a Sant Roc a les 12h. La jornada acabarà amb un dinar de Festa Major, a les 15h.
El dilluns, a les 17h a la plaça de l’Àngel, els Saballuts oferiran un taller de canalla.