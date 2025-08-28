Quina música ens espera per Festa Major?

Ja sabem com sonarà Sabadell entre el 5 i el 8 de setembre, tot i que és impossible trobar una etiqueta que ofereixi una definició global. La Festa Major és diversitat. Es mou entre els sons més populars i els alternatius.
La programació musical saltarà entre l’Espai Concert de l’Eix Macià, que aquest any s’ha reconfigurat per evitar col·lapses com el de l’any passat amb Juan Magan, l’Estruch i la plaça Sant Roc. El divendres hi haurà un gran concert esbojarrat de La Casa Azul i un altre més tranquil de Joana Serrat. A l’Eix Macià, el dissabte, torn per a la música en llengua castellana. El diumenge, per a la música en llengua catalana.
La Casa Azul, una llar plena de sabadellencs
La revolució sexual acolorida camparà a Sabadell sense frens el primer dia de concerts. Una inauguració plena de llum i confeti en el que sens dubte serà una actuació intergeneracional, ja que el grup fundat el 1997 per Guille Milkiway té el do de capturar l’esperit jove que allotja qualsevol cos amb lletres que deambulen entre l’eufòria i la melangia, l’amor, la felicitat i la frustració. No tothom ho sap, però el grup compta amb tres sabadellencs: el bateria Guillem Barceló, el músic i corista Jordi Aguilera i el director artístic Lluís Domingo. Tota la posada en escena es cou a l’estudi creatiu 119, a Sabadell. Divendres, a les 22.30, a l’Eix Macià.
Chenoa no perd força després de 30 anys
Chenoa encara continua activa, per si algú s’ho preguntava. El 2024 ha publicat els senzills La Línia del Timepo i Relatividad. I el 2025 es troba immersa en una gira per Mallorca, Màlaga, Santander, València, Madrid i Sabadell. No hi faltaran alguns dels clàssics dels seus més de 30 anys de carrera musical, en què ha publicat més d’una desena de discos, com l’himne Cuanto tú vas, Atrévete, Todo irá bien, Rutinas i En tu cruz me clavaste. En els concerts que ha ofert en la darrera gira els fans han trobat una artista apassionada, pròxima i riallera acompanyada d’una bona producció visual i sonora. Divendres, a les 00h, a l’Eix Macià.
Joana Serrat, una cita pendent des de l’any passat
Joana Serrat i Sabadell tenen una cita pendent, després que el concert de la cantautora vigatana –establerta a Londres– de folk s’anul·les l’any passat per culpa de la pluja. Aquest any podrà presentar el nou treball Big Wave (2024), un àlbum experimental que porta de gira amb un format íntim i acústic. Molt probablement combinarà les cançons del nou àlbum amb temes de discos com Dripping Springs (2017) i Hardcore from the Heart (2021). S’espera que submergeixi la plaça Sant Roc en una atmosfera dolça i delicada, un ambient tranquil on connectar amb el públic. Divendres, a les 22.30h.
Abraham Mateo, en el seu millor moment
La millor presentació per aquest artista de pop espanyol és que és l’autor de temes tan virals que molt probablement coneixeu sense voler-ho i ni tan sols identificar-ne l’autoria, com Clavaíto i Maníaca. El gadità, amb 4 milions d’oeients mensuals a Spotify, es troba en un dels millors moments de la seva carrera, després de guanyar el premi al millor àlbum en Los 40Music Awars per Insomnio. Serà una nit festiva i massiva a l’Eix Macià, sens dubte, marcada per la música cantada en castellà. En canvi, l’endemà estarà marcada per música catalana, amb els concerts de Mama Dousha i la Fúmiga. Dissabte, 22.30h.
Mama Dousha, a la cresta de l’onada
El barceloní Mama Dousha ha assaltat el panorama musical català des dels marges. L’artista, que combina pop i música electrònica, va catapultar-se ben amunt el 2023 amb un trampolí musical com Rikiti, que va arribar a ser el tema més buscat a l’aplicació Shazam, que identifica una cançó que està sonant. A Spotify suma 2.480.174 oients. Altres temes que han sonat molt a la ràdio són Vitamina de l’amor i Que chévere. El músic encetarà la nit de música catalana a l’Eix Macià (diumenge, 22.30h), abans de La Fúmiga. La nit acabarà amb Dj Trapella, que mescla els èxits actuals amb els més alternatius en sessions vibrants.
La Fúmiga, energia assegurada
El grup valencià portarà tonelades de rauxa des d’Alzira. A l’escenari desplegaran els instruments de vent i percussió –marca de la casa– per interpretar cançons que flirtegen amb el pop, els ritmes llatins i fins i tot l’ska punk. La primavera passada van publicar el tema La penúltima, que ha estat un èxit a les ràdios musicals catalanes. Just abans, van publicar La promesa, que es va convertir en l’himne oficial del València Basket. El grup està en un molt bon moment de reconeixement, tot i que pica pedra des de 2012. Han publicat quatre discosm el darrer, de 2024, és Tot està per fer.
El karaoke multitudinari d’Orquestra Di-Versiones
És un clàssic que el darrer dia de Festa Major, després dels focs artificals, Sabadell tanqui la celebració entonant tota mena de versions. Estàvem acostumat que aquesta responsabilitat, amb molt d’encert, recaigués en Hotel Cochambre. Tocava canvi. Serà l’Orquestra Di-Versiones. La història del naixement del grup és curiosa. La Festa Major de Calonge de 2005 es va quedar sense orquestra de versions i no hi havia pressupost per contractar-ne una altra. Així que un grup de col·legues va entomar el repte. Va ser un èxit que perdura fins avui. El grup versiona clàssics des dels 60 fins avui dia, incloent un karaoke popular. Dilluns, a les 22.30h.
I més concerts imprescindibles
Seria injust no mencionar altres concerts que, encara que siguin menys multitudinaris o es repeteixin, injecten vida a la Festa Major. El divendres començarà el Sam Fest, d’Acció Musical, a la plaça de la Creu Alta. El mateix dia a diferents espais actuaran Los Surfing Robbers, el Va Parir Tour Flaix FM, Los Punsetes i Dj Spacer. El dissabte, hi haurà Berta Clapés, DJ Maadraasso, Habla de mi en presente i DJ Lucient. A més, el concert de la Banda de Música de Sabadell, a la plaça de Sant Roc. El diumenge, cantada de corals, pop-rock & disco brass de l’Orquestra Simfònica del Vallès, DJ Pini, Cantada d’havaneres i D’Kantaka. El dilluns, concert de corals.