Figa Flawas tanca un Embassa't amb més de 9.000 assistents

Concerts com Els Pets, Villano Antillano i Figa Flawas van ser multitudinaris al parc de Catalunya

L’Embassa’t continua creixent amb èxit a Sabadell: el festival de música independent del Vallès va tancar diumenge l’edició més nombrosa de la seva història, amb un total de 9.127 persones. Una xifra que suposa gairebé un 20% més d’assistència que l’any anterior i que el consolida com una cita imprescindible dins del circuit de festivals nacionals.

“Després de 17 edicions, el festival manté els valors fundacionals que el van impulsar: honestedat, coherència i compromís amb la música emergent i de qualitat”, destaca el director de l’Embassa’t, Arnau Solsona. “Aquesta essència la percep tant l’artista com el públic que ve per primera vegada”, assegura, “i és precisament això el que els fa tornar. Volem continuar fent créixer el projecte a poc a poc, sense perdre la identitat. Aquest és el camí correcte”.

Amb una programació que ha tornat a apostar per combinar el nou talent amb artistes consagrats, aquesta última edició ha ofert, del 15 al 18 de maig, 29 concerts de gèneres musicals molt diversos –des de pop fins a electrònica experimental passant pel rock o el punk més radical – distribuïts en tres escenaris diferents al parc de Catalunya.

Una estratègia que ha permès la convivència, dins d’un mateix cartell, d'artistes tan oposats com Els Pets i Villano Antillano, o La Élite i Svetlana, a més d’atraure un públic molt transgeneracional, amb una mitjana d’edat de 28 anys, i d’afermar els assistents procedents de Barcelona, així com d’altres ciutats. Com a novetat, l’organització també ha detectat els primers desplaçaments d’assistents procedents d’arreu de la península.

Fotos de Juanma Peláez:

Concert de Figa Flawas a l`Embassa`t