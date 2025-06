Les fonts del Passeig invoquen les dones d’aigua

Qualsevol universitat té l’ambició d’incidir en la societat. En aquest cas, l’ESDi va aconseguir meravellar-la. A les 21.21h de dimecres, les fonts del Passeig de Sabadell, enceses i il·luminades, es van convertir en els límits de la passarel·la per on van desfilar els dissenys dels talentosos estudiants de disseny en menció a moda. Centenars de persones feia estona que restaven expectants des de les fileres de cadires que aglutinaven la zona. Si un dia els joves talents acaben fent desfilar les seves creacions per a Louis Vuitton al Parc Güell, sempre recordaran que van començar al cor de Sabadell.

Fa mesos que els alumnes preparaven la confecció, l’estilisme, la producció i cada detall de la desfilada Hearthfelt (joc de paraules entre llar i sentit). La temàtica proposada per l’ESDi exigia dissenys que evoquessin les dones d’aigua, unes joves mitològiques que habitaven el fons del mar, teixien, cantaven i es movien entre corrents marins. Calia mirar al Mediterrani i connectar tradició i innovació.

Entre els vestits que el públic repassava de dalt a baix amb ulls com taronges, una jaqueta daurada amb tres colls. Anava lligada per la cintura amb un llaç, mentre que tot el teixit lluïa arrugat, simulant l’efecte de l’aigua. La model l’acompanyava amb una faldilla llarga. És una creació de la vigatana Marina Boadas, una de les artistes que estudia moda. “Després de tants mesos de treballar, he gaudit molt de la desfilada. Veure tot el procés ha sigut fantàstic i estic molt agraïda per haver tingut aquesta oportunitat, que tanta gent al mig de Sabadell ho hagi pogut veure. Això sí, he tingut molts nervis durant la tarda”, se sincerava. Com que Boadas sempre ha estiuejat a Viladrau, es va emportar la temàtica a un terreny ben conegut: les llegendes que envoltaven les dones d’aigua de la Font d’Or, que enamoraven tots els homes del poble. L’estudiant va jugar amb el daurat dels tresors de les llegendes i el gris tarter actual, molt més sobri.

Van ser 18 dissenys treballats des del març. Per primera vegada a la vida, els alumnes van haver de dissenyar una col·lecció basada en tres looks. El procés ha comportat fins i tot la maquetació d’un àlbum fotogràfic. “Estic molt orgullosa de com tots els alumnes han anat superant tots els inconvenients, de com han trobat solucions a tots els reptes que han anat sortint”, assenyalava la professora d’ESDi Xènia Rosales Escuer. “A vegades s’han quedat sense teixit o han hagut d’adaptar un color que no havia sortit tenyit com esperaven. Han sigut molt treballadors i el talent s’ha notat en els dissenys”, afegia.

Instants més tard, per la passarel·la desfilava un impressionant disseny d’Ada de Dalmases. Va abordar el tema Hearthfelt evocant poèticament com els vaixells “ens fan canviar la dimensió de l’espai i el temps quan hi naveguem”. Al disseny hi va traslladar la fluïdesa de la vela i la rigidesa del casc, també la sensació de formar-ne part. Una jaqueta de coll alt allargat n’era la peça principal, amb una estructura que, sense anar encotillada, hi donava forma. “Les manipulacions tèxtils del costat simulen les línies d’aigua del rastre. Ha estat tenyit amb cafè i el corsé, fet de resina, imita la rigidesa de la vela un cop està en contacte amb la sal”, comenta alguns dels molts trets de la creació.