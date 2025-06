‘Nit de bledes’: hi ha somnis que no tenen edat ni classe

La companyia de teatre Estrellats portarà a Sabadell el musical Nit de Bledes en dues dates: el 7 de juny (18h) al Centre Cívic Ca n’Oriac i el 14 de juny (18h) al Centre Cívic de Sant Oleguer. Les dues funcions a la ciutat suposaran un final de gira rodó a casa per a la producció, després d’haver sumat més d’un miler d’espectadors a diferents municipis: Mollet, Santa Coloma de Queralt, Gèlida, Sant Joan Despí, Bonastre, Barcelona i Creixell.

Nit de bledes és “una obra musical jove, fresca, divertida i amb molt color”, assenyala la companyia local. Una quinzena d’intèrprets porten cançons originals i coreografies a l’escenari, a més d’una reflexió potent: els somnis no tenen edat ni classe social.

L’argument està protagonitzat per la famosa cantant Coliflor, qui organitza un gran esdeveniment per anunciar per televisió el seu retorn als escenaris després d’uns anys allunyada dels focus. Però res surt com ella espera i aprendrà que la vida ofereix il·lusions alternatives.

La Mar, una noia alegre i divertida de família benestant, també somnia a dedicar-se a la música, però el seu pare està massa preocupat per la feina com per preguntar-li què vol fer a la vida. La Nadia aspira als mateixos somnis, però en el seu cas prové d’una família dedicada a la venda ambulant amb problemes per a tirar endavant i l’allunyen d’aquesta il·lusió amb un missatge contundent: “Aquí hem vingut a treballar”.